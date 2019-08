Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra, già autrice di Una Vita. Nelle puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, Francisca Montenegro commetterà un nuovo omicidio dopo aver ucciso il primo marito Leal, Pena e il medico di Puente Viejo, Don Julian. Ebbene sì, la cattivona avvelenerà il povero Roberto Sanchez somministrandogli della belladonna ad una tazza di cioccolata fumante.

Il Segreto: Francisca apprende il piano di Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate che i fan assisteranno a partire da settembre annunciano che Francisca (Maria Bouzas) tornerà a macchiarsi le mani di sangue. La matrona, infatti, porrà fine alla vita di Roberto (Juan Dos Santos). Tutto avrà inizio con precisione quando la moglie di Raimundo scoprirà che il Sanchez vuole fuggire da Puente Viejo, nonostante abbia comprato una tenuta chiamata con il nome de La Havana.

Un piano di cui sarà all'oscuro anche Maria ed i suoi figli. La Montenegro, a questo punto, partirà alla controffensiva quando Mauricio Goody le rivelerà di aver scoperto che il forestiero ha acquistato alcuni biglietti per imbarcarsi per i Caraibi con Castaneda ed i figli. Di conseguenza, la cattivona farà in modo che tutte le persone abbandonino la Villa per qualche ora per essere lasciata sola con lui.

Maria e Raimundo lasciano la Villa

Stando alle trame de Il Segreto, in programma prossimamente in Italia, si evince che Mauricio convincerà Raimundo (Ramon Ibarra) a trovare il suo amico Don Anselmo (Mario Martin) in un ritiro spirituale lontano da Puente Viejo. Per questo motivo, l'Ulloa suggerirà a Maria di accompagnarlo nel suo viaggio, tanto da allontanarsi per una notte da Puente Viejo affidando Beltran e Esperanza ad una baby-sitter.

In questo modo, Francisca avrà la strada spianata per un incontro fatale con Roberto. Il Sanchez, infatti, si troverà di fronte la Montenegro al posto dell'amata.

La Montenegro uccide Sanchez con la belladonna

Durante l'incontro, la Montenegro offrirà al cubano una cioccolata avvelenata alla belladonna per poi costringerlo a scrivere una missiva d'addio alla Castaneda, se vuole essere salvato con l'antidoto.

Ma ecco che la donna non avrà nessuna pietà del Sanchez, tanto da lasciarlo morire, nonostante le sue implorazioni d'aiuto. Poco dopo, Francisca farà sparire tutti gli indumenti del giovane per far pensare a Maria (Loreto Mauleon) che sia fuggito di sua spontanea volontà. Come prenderà la nipote di Raimundo la presunta partenza dell'amico da Puente Viejo? Non resta che attendere i nuovi sviluppi su questa intrigata trama.