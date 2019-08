Nuovo spazio incentrato sulla soap opera iberica Il Segreto. Una delle coppie più amate dello sceneggiato uscirà di scena nei prossimi appuntamenti italiani. I personaggi in questione sono Julieta Uriarte (Claudia Galan) e Saul Ortega (Ruben Bernal) che, dopo aver affrontato numerosi ostacoli prima di poter coronare il loro sogno d’amore, decideranno di ricominciare una nuova vita altrove. A lasciarsi il passato alle spalle soprattutto sarà la nipote di Consuelo che grazie al supporto inaspettato di Francisca Montenegro si rialzerà dopo aver sofferto per via degli abusi subiti dai Molero.

Pur sapendo di poter essere arrestato con l’accusa di aver ucciso Eustaquio e Lamberto per aver fatto credere di essere il responsabile del duplice omicidio, il fratello di Prudencio se ne andrà via dal quartiere spagnolo con la moglie.

Julieta sempre più depressa, Saul scopre che sua moglie è stata vittima di abusi

Nelle puntate italiane in onda tra qualche settimana i telespettatori assisteranno ad una scena che non si sarebbero mai aspettati di vedere.

Julieta, ancora depressa per via della violenza carnale subita da Esutaquio e Lamberto Molero mentre si trovava da sola nel bosco per raccogliere delle bacche, si chiuderà in un profondo silenzio. Nel frattempo Carmelo e Don Berengario, oltre a depistare le indagini degli inquirenti per non far venire alla luce che in realtà i Molero sono stati uccisi da loro, continueranno a rispettare la promessa fatta alla Uriarte dopo averla messa in salvo.

Il maggiore degli Ortega, pur non sapendo che Lamberto ed Eustaquio si sono approfittati della sua amata, inizierà a fare delle indagini per capire come mai la donna si rifiuta di dargli delle spiegazioni riguardo al suo repentino cambiamento. A seguito del ritrovamento dei cadaveri dei due molestatori, Saul metterà alle strette il Leal e il parroco costringendoli a rivelargli ciò che è accaduto il giorno della sparizione della nipote di Consuelo.

Dopo aver fatto i conti con la sconcertante verità, il fratello di Prudencio dirà alla Uriarte di aver appreso ciò che ha subito e le darà tutto il suo conforto. Purtroppo quest'ultima, anche se avrà al suo fianco i suoi cari, sarà sempre più triste.

Francisca incoraggia la nipote di Consuelo, la fuga dei coniugi Ortega

A gran sorpresa Francisca farà visita a Julieta e, dopo averle aperto il suo cuore confidandole di essere stata violentata numerose volte dal suo defunto marito Salvador Castro, la incoraggerà a farsi forza per non far soffrire tutti coloro che le vogliono bene.

La moglie di Saul stupita dalle parole della Montenegro troverà il coraggio per riprendere in mano la sua vita. Julieta, infatti, dopo aver seppellito l’ascia da guerra con la sua acerrima nemica deciderà di mettere un punto definitivo a ciò che le è accaduto. La nipote di Consuelo prenderà una drastica scelta quando Saul, per evitare che Camelo e Don Berengario possano finire in prigione per aver ucciso i Molero, si assumerà la colpa del duplice omicidio.

La Uriarte si adeguerà alla volontà del suo amato accettando di abbandonare Puente Viejo con lui con la speranza di potersi vivere il loro amore senza nessun ostacolo. Prima di lasciare il quartiere iberico Julieta saluterà il cognato Prudencio, nonostante le abbia provocato tante sofferenze, e gli augurerà di trovare una donna che sappia renderlo felice e amarlo veramente. Al termine della dolorosa partenza di Saul e della Uriarte, poiché Consuelo non riuscirà a trattenere le lacrime, Carmelo attuerà il piano per sfuggire alla giustizia comunicando al sergente Cifuentes che i coniugi Ortega sono fuggiti.