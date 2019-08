Le puntate italiane de il Segreto sono andate in vacanza venerdì 2 agosto e ritorneranno in scena a partire da lunedì 26 agosto. Gli appassionati della telenovela potranno però restare sempre aggiornati sulle vicende dei loro personaggi preferiti seguendo le anticipazioni che arrivano dalla Spagna, dove non ci sarà nessuna pausa estiva. Secondo le ultime indiscrezioni, nel periodo compreso dal 5 agosto al 9 agosto ci saranno numerosi colpi di scena, a partire dalla scoperta del passato dell'infermiera di Maria, che le permetterà di obbligare Dori a proseguire le terapie, nonostante l'opposizione di Fernando.

Quest'ultimo continuerà a tramare alle spalle dei cittadini di Puente Viejo per inondare definitivamente terreni e abitazioni, ma Leal e Severo nutriranno dei sospetti nei suoi confronti.

La Castaneda scoprirà informazioni sul passato della sua infermiera

Secondo le ultime anticipazioni, l'infermiera Vilches fermerà le cure innovative iniziate per la riabilitazione di Maria. Fernando Mesia dopo aver scoperto dei miglioramenti nei movimenti della Castaneda, obbligherà Dori a fermarsi per evitare che Maria possa subito ritornare a camminare.

Quest'ultima però si renderà conto dell'improvviso alleggerimento della terapia e quindi deciderà di correre ai ripari. In particolare, farà assumere dei potenti sonniferi a Dori, che si ritroverà in uno stato confusionale e verrà interrogata sul suo passato dalla nipote della Montenegro.

La Castaneda scoprirà che qualche tempo prima la Vilches si era innamorata del proprietario del manicomio dove era stata rinchiusa.

La donna, davanti al rifiuto dell'uomo, aveva prima ucciso sua moglie e in seguito bruciato la struttura. Successivamente fu giudicata pazza e fu trasferita in un'altra clinica, dalla quale riuscì però a fuggire. Maria sfrutterà tutte queste informazioni a suo vantaggio. Infatti, ricatterà l'infermiera e le dirà che manterrà il silenzio solo nel caso in cui quest'ultima riprenderà le cure, più dure di prima.

Carmelo e Severo escogiteranno un piano per incastrare Fernando

Inoltre, gli abitanti del piccolo paesino spagnolo continueranno a lottare per evitare che Puente Viejo venga inondato. Intanto, il sottosegretario non vorrà sentire nessuna ragione e continuerà a prendere accordi con gli abitanti del paese per acquistare le loro proprietà a prezzi ridotti.

In seguito si scoprirà che il potente individuo è Gracia Morales, zio della defunta moglie di Mesia.

Proprio per questa ragione, il sindaco Carmelo inizierà a pensare che dietro tutta questa storia sia coinvolto proprio Fernando. Per questo motivo, Leal escogiterà un piano per incastrarlo, fingendo di volere la distruzione del paese per ottenere la vendetta sulla Montenegro.