Mentre la programmazione italiana de Il Segreto è in pausa, le puntate spagnole continuano ad andare in onda regolarmente con numerose vicende assolutamente da non perdere. Nel periodo compreso dal 12 al 16 agosto, Fernando Mesia porterà avanti il suo piano di distruggere Puente Viejo, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con il tentativo di Severo e Carmelo di smascherarlo. Non solo, il Mesia scoprirà il ricatto di Maria ai danni dell'infermiera Vilches e prenderà una decisione improvvisa, che coinvolgerà proprio la sua ex moglie.

L'arrivo di Esther a Puente Viejo continuerà a non convincere gli abitanti del paese. Se Don Berengario sembrerà quasi accecato dall'affetto per la figlia, Dolores e Don Anselmo appariranno dubbiosi nei confronti della giovane. E l'arrivo di Marina, la madre di Esther, non farà altro che aumentare i sospetti nei confronti delle sue buone intenzioni.

Il Segreto anticipazioni: Fernando Mesia rapisce Maria

Secondo quanto riportano le anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 12 al 16 agosto, l'infermiera Vilches tenterà di liberarsi dal ricatto di Maria che aveva chiamato in causa il suo passato pur di continuare le terapie per riprendere a camminare.

La cubana tenterà di uccidere la Castaneda ma proprio in quel momento Fernando farà irruzione nella stanza, inducendo Dori alla fuga. Sarà poi Maria a spiegare all'ex marito le ragioni di quel gesto disperato. Successivamente, Fernando si presenterà all'appuntamento che gli daranno Severo e Carmelo per parlare della vendetta contro Donna Francisca. Ma ben presto il figlio di Olmo si accorgerà di essere vittima di una trappola e riuscirà a fuggire.

Poco dopo, rapirà Maria e la porterà in un monastero, informandola che sarà questo il loro punto di partenza per il successivo trasferimento a L'Avana. Ma la Castaneda metterà subito le cose in chiaro, dicendo di non avere alcuna intenzione di seguirlo.

Trame spagnole Il Segreto: Marina arriva a Puente Viejo

Nelle puntate spagnole de Il Segreto della prossima settimana, si tornerà anche a parlare di Esther, la figlia di Don Berengario che si era presentata a Puente Viejo annunciando di essere rimasta sola al mondo dopo la morte della madre.

Si scoprirà però che si è trattato dell'ennesima bugia della ragazza. Marina, la donna che aveva avuto una relazione con il sacerdote quando ancora non aveva preso i voti, si presenterà nel paese e finalmente riuscirà ad incontrare il suo ex fidanzato. Il prete sarà sconvolto nel vedere la donna di cui si era innamorato, mentre Esther fingerà di non essere stata a conoscenza del fatto che fosse viva.