Come in ogni estate, la programmazione Mediaset Canale 5 di agosto subirà dei cambiamenti. Da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, le soap Il Segreto e Beautiful subiranno uno stop. Sulla rete ammiraglia andrà invece regolarmente in onda Una vita e la soap turca Bitter Sweet, che raddoppierà le puntate. Le vicende del quartierino di Acacias terranno compagnia i telespettatori a partire dalle 13:50 circa. Blanca e Diego riusciranno finalmente a sapere che Moises è vivo, mentre Samuel verrà arrestato.

Il testimone passerà poi a Bitter Sweet in programma alle 14:50. Le trame riprenderanno dalla violenta lite di Hakan e Demet. Inoltre, Ferit e Nazli saranno pronti a sposarsi, nonostante la corsa al matrimonio per ottenere l'affidamento di Bulut sia piena di imprevisti. Cosa succederà invece nelle puntate di Una Vita?

Una Vita anticipazioni dal 5 al 10 agosto su Canale 5: Samuel trema

Le nuove puntate di Una Vita terranno compagnia ai fan dal 5 al 10 agosto 2019 su Canale 5 a partire dalle 13:50 con il doppio episodio.

Cosa accadrà in quel di Acacias? Stando alle anticipazioni, terrà banco il disperato tentativo di Diego e Blanca di ritrovare Moises. Diego scoprirà che suo padre Jaime non è mai arrivato nella clinica svizzera per la riabilitazione e inizierà seriamente a preoccuparsi. Saumel, tentando malamente di nascondere il segreto sull'assassinio di suo padre tenterà di fermare il fratello. Nel frattempo, Pena informerà Flora e Inigo che sono in pericolo, in quanto un indiano è sulle loro tracce, convinto che essi siano responsabili del furto di una statuetta preziosa.

Arriva Lucia e Arturo pensa a togliersi la vita

Le anticipazioni di Una Vita della settimana raccontano che ad Acacias arriverà un nuovo personaggio, Lucia. La donna è la cugina di Celia e sin da subito metterà gli occhi su Samuel. Arturo starà sempre più male e crederà che a causa della sua cecità perderà Silvia. Il Valverde crederà che l'unica soluzione sia togliersi la vita. Samuel continuerà a fare il doppio gioco con il fratello sia riguardo la scomparsa di Moises che la scomparsa di Jaime. Intanto, Diego e Blanca riusciranno a mettersi sulle tracce del dottore che aveva in cura il piccolo e si recheranno a casa sua.

Anticipazioni Una Vita: Moises ritrovato e Samuel arrestato

Blanca resterà senza fiato dopo aver scoperto che il medico che aveva in cura Moises è stato assassinato. Successivamente, Carmen intuirà che Ursula le sta nascondendo qualcosa perché troverà molto denaro in una valigetta nascosta. Diego verrà avvisato da Felipe del fatto che Moises è stato ritrovato ma il piccolo non sembra stare bene. La Dicenta, intenzionata a partire da Acacias, organizzerà una cena durante la quale rivelerà ai vicini tutta la verità su Blanca ed Olga, nate in seguito ad una violenza.

Le anticipazioni di Una Vita dal 5 al 10 agosto terminano con l'arresto di Samuel, portato via dalla Guardia Civile nel bel mezzo della cena di Ursula.