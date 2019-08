Ancora trame intricate a fare da protagoniste ne 'Il Segreto', soap opera spagnola con moltissimo seguito in Italia Si preannuncia più che interessante la puntata di giovedì 29 agosto: saranno diversi i colpi di scena che vedranno all'opera gli abitanti di Puente Viejo, tra cui Donna Francisca e Don Berengario, alle prese con problematiche diverse da affrontare e risolvere. Appuntamento, come sempre, nella fascia pomeridiana alle ore 15:40 dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni più importanti.

Il chiodo fisso di Francisca

Di comune accordo con Fernando, Francisca Montenegro decide che Roberto deve dimenticare al più presto Maria, di cui si è follemente innamorato: per questo motivo, la donna propone un'offerta in denaro da centomila pesetas nel tentativo di convincere il cubano a lasciar perdere la storia con la ragazza. Roberto, dal canto suo, risponde di volere un po' di tempo per pensarci e riflettere scrupolosamente su una proposta che dal punto di vista sentimentale si prospetta spietata: in realtà si dirige da Maria confessandole la volontà di Francisca di mettere il bastone fra le ruote alla loro frequentazione. Quale sarà la reazione all'ennesimo sgarbo della sua matrigna?

Il rimorso di Don Berengario

Don Anselmo intuisce che qualcosa non va in Don Berengario e lo invita a confidarsi con lui per liberarsi del peso che lo affligge, ma Berengario rifiuta di confessare ciò che lo affligge. Intanto Carmelo, temendo che il prete possa andare a denunciare il crimine alla polizia, convince Julieta a parlargli per cercare di dissuaderlo dal confessare la verità sulla morte dei Molero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Fe pronta a partire

Fe sta per trasferirsi in America dove si farà una nuova vita e raggiungerà Prado e Rosario: alla fine ha avuto la meglio la pressione di Raimundo e Mauricio, preoccupati per la sorte della donna che rischia di subire una tremenda vendetta da Faustino. Proprio quando è in procinto di lasciare per sempre Puente Viejo, Fe si fa coraggio e chiede a Mauricio di seguirla oltreoceano per coronare la loro storia d'amore una volta per tutte e lasciarsi dietro ogni tumulto in grado di condizionare negativamente le rispettive vite.

Qui nascono i grandi dubbi del capomastro, combattuto tra l'idea di rimanere e quella di cambiare aria. Intanto Elsa rivela ad Alvaro ciò che l'investigatore assunto da Isaac ha scoperto su di loro, ma l'uomo nega e rigetta al mittente le accuse ricevute.