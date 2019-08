Gli spoiler de Il Segreto riservano entusiasmanti novità per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della telenovela spagnola, Isaac Guerrero scoprirà che sua moglie Antolina non è stata affatto sincera riguardo la sua gravidanza. Per tale ragione il Guerrero sarà notevolmente turbato e vorrà lasciare definitivamente Antolina. Nel frattempo Alvaro Fernandez fuggirà da Puente Viejo con il denaro avuto in prestito da Elsa Laguna.

Isaac va a cercare Alvaro

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Isaac sarà alquanto turbato dal comportamento di Alvaro Fernandez e andrà a cercarlo. Poi il Guerrero troverà il dottore a Trefacio. Più tardi Alvaro confesserà ad Isaac che in realtà ha dovuto spendere il denaro della Laguna per saldare i suoi debiti con l'usuraio. Poi Fernandez rivelerà al Guerrero che Antolina al momento dell'aborto in realtà era incinta di tre mesi, non di sei come aveva creduto fino a quel momento.

Così Isaac si renderà conto che il bambino di Antolina non poteva essere suo figlio. Frattanto Alvaro vorrà che Isaac annulli subito il matrimonio con Antolina per stare insieme ad Elsa, poiché desidererà che la Laguna sia finalmente felice con l'uomo che ama davvero.

Il Guerrero smaschera Antolina

Isaac Guerrero tornerà a Puente Viejo e andrà subito a raccontare ad Elsa, Consuelo e Matias tutto ciò che ha scoperto su Antolina grazie ad Alvaro Fernandez.

In seguito il Guerrero si recherà da Antolina per affrontarla sulle novità appena scoperte. Così Isaac confesserà ad Antolina di sapere che il bambino abortito, in realtà non era suo figlio. Frattanto Antolina negherà ogni parola del Guerrero, ma quest'ultimo non si farà prendere in giro e non crederà più a sua moglie. Poi Isaac giurerà di trovare le prove che riusciranno a smascherare per sempre Antolina.

Successivamente Antolina penserà ad un piano e comincerà ad umiliare Elsa: la accuserà di essere una bugiarda e vorrà affrontarla nella piazza di Puente Viejo davanti a molte persone. Poi Antolina dirà a tutti quanti che la Laguna è stata raggirata da Alvaro Fernandez, che in realtà è scappato con tutti i suoi soldi. L'intento di Antolina ovviamente sarà quello di umiliare e far vergognare Elsa davanti a tutto il paese.

Infine Elsa sarà costretta ad ammettere davanti a tutti che parte delle cattiverie dette da Antolina sono vere, così la Laguna non sarà vista più molto bene da molti dei suoi vicini, compresa Dolores. In seguito Elsa sarà difesa da Meliton che consiglierà a tutti di smettere di trattare male la Laguna. Antolina dirà che Alvaro ha abbandonato Elsa dopo averle rubato tutti i soldi: in pratica, la signora Guerrero svelerà così che la Laguna ha mentito a tutti quanti per mesi, facendo credere di aver perso l’eredità dal padre Amancio (Jaime Pujol) quando, invece, era ricchissima.