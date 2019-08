Nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola Il Segreto che non smette mai di sorprendere. Nelle prossime puntate italiane i telespettatori assisteranno all’arrivo di un nuovo personaggio femminile. Ebbene sì, dopo l’uscita di scena dell’amatissima Fe Perez che si vedrà costretta ad abbandonare Puente Viejo e il suo amato Mauricio Godoy, farà il suo ingresso la giovane e affascinante Lola Mendana (Lucia Margo).

Quest’ultima darà una svolta nelle trame ma soprattutto nella vita di Prudencio Ortega. La new entry sin dal primo momento ricorderà fisicamente l’indimenticabile Pepa Balmes, e farà la conoscenza del fratello di Saul, quando l’uomo stufo di vivere sotto la protezione di Francisca Montenegro non si limiterà ad essere soltanto un commerciante di vini e liquori, visto che inizierà a comportarsi come un vero e proprio usuraio. Proprio attraverso il suo mestiere, l’ex pupillo della moglie di Raimundo rimarrà incantato da Lola.

La fuga di Fe, Prudencio diventa un usuraio

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti che il pubblico italiano potrà vedere tra qualche settimana, svelano che a seguito della fuga di Fe, che se ne andrà via dal quartiere iberico per impedire al suo ricattatore di Faustino di ucciderla, giungerà in paese Lola Mendana. Tutto comincerà quando Prudencio dopo aver ottenuto il consenso da Francisca Montenegro per andare a vivere da solo, diventerà il nuovo proprietario dell’enoteca che apparteneva alla Perez.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Il fratello di Saul dopo aver acquistato la bottega di vini e liquori a tutti gli effetti, assumerà al suo servizio un uomo di mezza età chiamato Antonio Marchena, che avrà modo di conoscere grazie a Matias e Marcela. L’ex pupillo di Francisca sin da subito dimostrerà le sue reali intenzioni, visto che oltre a vendere delle bottiglie inizierà a prestare del denaro si bisognosi, come un vero usuraio.

Matias preoccupato, il fratello di Saul affascinato dalla bellezza di Lola

Le losche attività del cognato di Julieta desteranno parecchia preoccupazione a Matias. Quest’ultimo non appena si renderà conto di aver sbagliato a mettere il naso in delle faccende che non gli riguardano, rivolgerà le dovute scuse a Prudencio. Ed ecco che quest’ultimo nel capitolo numero 2.048 riceverà la visita di una donna dolce e discreta chiamata Lola, che pretenderà di ricevere 500 pesetas in prestito per poter ristrutturare la fattoria di famiglia.

La donna farà presente allo strozzino che salderà il debito contratto al termine del suo matrimonio. La Mendana convinta che con l’aiuto del suo promesso sposo riuscirà a risollevare l’impresa familiare, convincerà quindi il minore degli Ortega a concederle il denaro necessario. Prudencio sin da subito darà l’impressione di essere rimasto colpito dal fascino della sua prima cliente. Successivamente Marchena non avendo fatto fatica ad accorgersi dell’interesse del suo datore di lavoro nei confronti della sconosciuta, gli domanderà chiaramente se ha notato la bellezza della Mendana.

Il fratello di Saul fingerà di non aver apprezzato Lola, sottolineando al suo dipendente che i suoi occhi non si soffermano mai a guardare delle donne già impegnate.