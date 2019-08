La soap opera spagnola Il Segreto è in pausa estiva come le altre serie televisive trasmesse su Canale 5 e non ritornerà in onda prima che sarà trascorsa una settimana. Al ritorno la trasmissione ritornerà ricca di colpi di scena più che mai. Infatti, i telespettatori potranno presto iniziare la visione dell'undicesima stagione.

Le novità della soap cominceranno a partire dalla puntata 2045. Infatti, in questo episodio entrerà in scena un nuovo personaggio: Antonio Marchena, interpretato da Pedro Nistal. La new entry della serie televisiva sarà parecchio connessa con Prudencio Ortega (Josè Milan).

Prudencio e l'acquisto della bottega di Fe

Prima dell'entrata in scena di Antonio Marchena, Prudencio Ortega ha dato una mano a Francisca Montenegro per comprendere se Fernando Mesia ha tenuto a posto i conti della villa. Successivamente vorrà intraprendere una nuovo affare imprenditoriale: acquistare la bottega di vino di Fe Perez. Tuttavia, potrà compiere il suo intento solo dopo aver esaurito tutte le riserve di Donna Francisca Montenegro.

L'enoteca della Perez potrà essere facilmente ottenuta da Prudencio, visto che le autorità del paese sono certe che la donna sia morta da tempo.

Purtroppo il nuovo acquirente della bottega non ha molte conoscenze in merito ai vini. Così domanderà di rintracciare un dipendente adeguato a Matias e Marcel, rispettivamente interpretati da Ivan Montes e Paula Ballesteros. Insieme i due non esiteranno un attimo a segnalare Antonio Marchena, il nuovo personaggio della soap spagnola Il Segreto.

Verrà detto a Prudencio che Antonio abita in un paese vicino e ha la necessità di trovare un nuovo lavoro. Infatti, quest'ultimo si è scontrato contro un camion in un incidente mentre lavorava.

Marchena, nuovo aiutante di Prudencio

Prudencio riporrà fiducia nel discorso di Matias e Marcel in merito al possibile nuovo dipendente della bottega. Così il nuovo bottegaio fisserà con l'uomo un veloce colloquio.

Grazie a questo incontro si potrà accertare che Antonio Marchena non ecceda facilmente con l'alcool e soltanto allora verrà assunto da Prudencio. Per 350 pesetas, il nuovo dipendente dovrà servire i clienti e pulire la bottega, quando è necessario.

La vicenda è avvolta dal mistero, per certi aspetti. Infatti, il pubblico a casa dovrà ascoltare attentamente le parole di Prudencio. Infatti, sostiene di aver bisogno di un aiutante immediatamente perché non potrà seguire il suo negozio a causa di altri affari.

Pertanto, dalle parole del nuovo bottegaio si lascia intendere la possibilità che Prudencio Ortega possa essere coinvolto in affari illeciti. Poi si scoprirà che è divenuto usuraio.