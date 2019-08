Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato che ancora oggi registra ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole, trasmesse dal 26 al 30 agosto su Antena 3, Fernando Mesia tornerà più cattivo di prima dopo essere rimasto ferito durante l'esplosione del monastero abbandonato. L'uomo, infatti, rapirà i figli di Maria, Esperanza e Beltran, e tutti i componenti della famiglia Castaneda: Marcela, Matias e Camelia.

Il Segreto: Esther deruba Don Berengario

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto in Spagna, svelano che Carmelo troverà un modo per aiutare il popolo contro l'emergenza da avvelenamento dell'acqua. Intanto Esther troverà i soldi di Don Berengario e si preparerà a fuggire. La ragazza, infatti, farà finta di sentirsi male davanti al prelato per poi saccheggiare la cassa e dileguarsi in tutta fretta.

La salute di Maria migliora

Intanto il sotto-segretario confermerà a Raimundo la sua intenzione di inondare Puente Viejo, tanto da aver chiamato altri rinforzi in quanto teme la rappresaglia del popolo. Nella periferia del borgo il sindaco e Severo, insieme a Mauricio ed il sergente cadranno in un'imboscata, dopo averli visto indagare alle sorgenti. Alla Casona Maria Castaneda sarà felice di ricominciare a camminare tanto da mostrarlo all'Ulloa.

In parrocchia Don Berengario confesserà di essere stato derubato da sua figlia. Sentite queste parole Don Anselmo consiglierà al prelato di riferirlo a Marina. Proprio quest'ultima comincerà a sentirsi in colpa nei confronti dell'uomo, derubato dalla figlia.

Meliton attaccato sulle montagne

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto svelano che Meliton, il sindaco, Severo e il capomastro incolperanno Garcia-Morales di aver tentato di attaccarli.

Matias, invece, sarà in ansia per il ritardo del sergente, tornato sulle montagne per compiere delle indagini a proposito. Qui l'uomo verrà attaccato da un personaggio misterioso. Alla Casona Francisca Montenegro crederà che sia arrivata la sua ora mentre la Castaneda progetterà di ricongiungersi con i suoi figli reclusi in collegio da Fernando Mesia.

Fernando sequestra la famiglia di Matias, Esperanza e Beltran

Il marito di Marcela, il Santacruz e Carmelo ritroveranno Meliton morto sopra una roccia con impresso l'iniziale F.

Qui i tre ipotizzeranno Fernando sia ancora vivo e vegeto dopo l'esplosione al monastero. Dolores, invece, capirà che Marina e Don Berengario nascondono qualcosa. Alla fine i due ex fidanzati riusciranno ad avere un confronto sul loro passato. In seguito il prelato scoprirà grazie a Consuelo e Chelo l'interlocutore misterioso con il quale Esther si era messa d'accordo. Infine Maria apprenderà che i figli, Esperanza e Beltran, sono stati rapiti dal Mesia come Matias, Marcela e loro piccola Camelia.

Il figlio di Olmo riuscirà nuovamente a farla franca o verrà affidato alla giustizia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambiente a Puente Viejo.