La telenovela spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo e nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smette di far emozionare con continui colpi di scena. Anche negli episodi iberici della prossima settimana, Irene Campuzano sarà di fondamentale importanza per via del suo mestiere. La moglie di Severo Santacruz avrà un altro incarico, visto che Maria Castaneda le chiederà di far luce sulla vita passata della sua infermiera Dori Vilches.

La giornalista dopo essere venuta a conoscenza che la figlia di Emilia e Alfonso corre un grosso pericolo, la metterà in guardia. Purtroppo la madre di Esperanza anche se apprenderà che la donna che si prende cura di lei prima di approdare nel quartiere iberico è stata internata in una clinica psichiatrica a causa della sua pazzia, la farà rimanere al suo servizio ma soltanto se si adeguerà alle sue condizioni.

Maria somministra dei sonniferi a Dori, la vendetta di Garcia

Le anticipazioni delle puntate che il pubblico spagnolo potrà vedere da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019, segnalano che Vilches con il suo atteggiamento dimostrerà di essere veramente innamorata di Fernando, dopo avergli supplicato di rimanere al suo fianco. Maria dopo aver visto la sua infermiera comportarsi in un modo diverso dal solito, le somministrerà dei sonniferi, e rimarrà abbastanza sconvolta nel sentire la donna parlare.

Nel frattempo Ester dopo aver fatto delle avance a parecchi uomini del paese, persino al marito di Marcela, farà una confessione inaspettata al padre Don Berengario. Quest’ultimo verrà a conoscenza che sua figlia è costretta a pagare 500.000 di pesetas per non aver saldato un debito contratto in passato. Successivamente Raimundo farà da portavoce per tutti gli abitanti di Puente Viejo che non saranno affatto favorevoli all'intenzione del colonnello Garcia Morales.

Quest’ultimo si rivelerà essere lo zio di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando, visto che durante una conversazione con l’uomo gli prometterà di vendicare il decesso della sfortunata parente.

Lola preoccupata, la Castaneda apprende il difficile passato di Vilches

Nel frattempo Maria farà arrivare Irene nella sua abitazione, e le chiederà di fare delle indagini su Vilches, per dare delle risposte ai suoi sospetti.

Lola confiderà a Prudencio la sua preoccupazione, dicendogli di sentirsi perseguitata da una misteriosa presenza. Fernando e il sottosegretario architetteranno il loro piano per inondare l’intero quartiere iberico. In seguito Francisca farà sapere al marito Raimundo di aver bruciato la sua ultima cartuccia durante una conversazione avuta con il vicepresidente del governo. Vilches risponderà alla minaccia della Castaneda, che le dirà di essere a conoscenza del suo difficile passato. L’infermiera dirà alla sua paziente di non avere le prove per dimostrare ciò che ha scoperto: a quel punto la madre di Esperanza proporrà un accordo a Dori, dato che le prometterà di mantenere il suo silenzio sull'intricata faccenda soltanto se tornerà ad usare le maniere forti con lei. Per concludere i due sacerdoti di Puente Viejo cercheranno di far desistere dal suo terribile intento il sottosegretario Garcia Morales.