Saranno caratterizzate da diversi colpi di scena e sorprese le prossime puntate de Il Segreto che, dopo la pausa estiva, la prossima settimana tornerà in onda su Canale 5. Le anticipazioni dal 26 al 30 agosto svelano che Fe Perez, dopo aver rischiato di perdere la vita per mano del ricattatore Faustino, farà credere di essere morta per sfuggire una volta per tutte ai propositi di vendetta dell'uomo.

L'ex domestica di Francisca Montenegro, infatti, sopravviverà al colpo d'arma da fuoco infertole da Faustino grazie soprattutto al tempestivo intervento di Mauricio. Al contempo, la donna deciderà di inscenare la sua morte con la complicità del capomastro, di Raimundo Ulloa e del dottor Alvaro Fernandez.

Alla casona, intanto, verrà recapitato un pacco contenente dei giocattoli per Esperanza e Beltran e una lettera di Gonzalo Castro per Maria Castaneda. L'ex sacerdote nella sua missiva affermerà di essere ancora innamorato della moglie, nonostante l'abbia abbandonata senza una valida motivazione.

Mauricio annuncia il decesso di Fe, Don Berengario finge di star male

Gli spoiler degli episodi della soap iberica che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 26 al 30 agosto riportano che Fe, dopo essere stata ferita gravemente da Faustino, verrà portata al dispensario da Mauricio. Nel frattempo Antolina cercherà di risalire all'identità dell'uomo misterioso che ha visto in compagnia del marito Isaac.

Carmelo e Don Berengario si metteranno d'accordo per fornire una falsa testimonianza alla polizia in merito alla morte dei Molero. Mauricio, intanto, annuncerà in paese che la Perez è deceduta, spiegando che è stata assassinata dal suo ricattatore. Meliton vorrà immediatamente contattare la Guardia Civile, ma Godoy glielo impedirà, dicendo di preferire organizzare al più presto il funerale della vittima.

Saul, dopo aver appreso della drammatica morte di Fe, non saprà come dirlo a Julieta, la quale continuerà ad essere in preda alla depressione dopo aver subito violenza da Eustaquio e Lamberto. Purtroppo la nipote di Consuelo reagirà decisamente male quando verrà a sapere della scomparsa della Perez.

Nel frattempo Elsa noterà che Alvaro non è affatto turbato per il decesso di Fe, nonostante non sia riuscito a salvarle la vita.

In realtà, si apprenderà che il medico, d'accordo con la Perez e Mauricio, ha firmato un finto certificato di morte.

Intanto, dopo aver organizzato la messinscena relativa alla scomparsa dell'ex domestica di Francisca, il capomastro contatterà Raimundo, raccontandogli la verità e chiedendogli aiuto per aiutare la donna a mettersi in salvo da Faustino. Il marito della Montenegro consiglierà a Fe di trasferirsi in America da Rosario e Prado.

Alvaro ed Elsa si scambieranno un bacio, mentre Antolina scoprirà che la persona che stava parlando con Isaac si chiama Agapito, ed è un investigatore privato. Don Berengario, per evitare di essere interrogato da Cifuentes, fingerà di sentirsi male.

Francisca Montenegro costringerà Fernando a tenere sotto controllo i movimenti di Maria e Roberto.

Maria riceve una lettera da Gonzalo, Francisca e Fernando si alleano

Elsa si confiderà con Marcela, raccontandole del bacio con Alvaro, mentre Isaac sarà sempre più in preda alla gelosia nel vedere l'ex fidanzata tra le braccia del medico. Carmelo non riuscirà a dormire la notte, e Adela comincerà a sospettare che ci sia qualcosa di strano in lui.

Prudencio andrà a far visita a Julieta. Intanto Maria riceverà un pacco da parte del marito Gonzalo, contenente dei giochi per Esperanza e Beltran e soprattutto una lettera per lei, nella quale l'uomo afferma di non aver mai smesso di amarla. Turbata dalle parole del marito, la Castaneda troverà in Roberto un valido sostegno, scatenando ulteriormente la gelosia di Fernando.

Il sergente Meliton avrà intenzione di iscriversi al concorso come miglior Alguacil dell'anno. Fe accetterà di lasciare Puente Viejo, ma allo stesso tempo dirà a Mauricio di non voler partire senza di lui. Elsa giungerà giusto in tempo per interrompere una feroce discussione tra Isaac e Alvaro. Quest'ultimo, dopo lo scontro con il falegname, racconterà alla donna una versione dei fatti diversa rispetto a quanto realmente accaduto.

Francisca punterà ad offrire del denaro a Roberto affinché lasci definitivamente il paese. Adela e Irene convinceranno Julieta a fare una passeggiata con loro. Fe, prima di partire, chiederà a Matias e Marcela di occuparsi della vendita dell'enoteca in sua assenza.

La Montenegro e Fernando si alleeranno e proporranno a Sanchez ben 100mila pesetas affinché se ne vada da Puente Viejo. Il cubano chiederà del tempo per riflettere sull'offerta prima di dare una risposta. Intanto Matias consiglierà a Guerrero di non interferire più nella vita di Elsa, mentre Fe ribadirà a Mauricio di non voler fuggire da sola.

Infine Don Berengario dirà a Julieta e Carmelo di essere intenzionato a raccontare alle forze dell'ordine la verità sulla morte dei Molero.