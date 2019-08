Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra che ha superato le 2000 puntate in Italia. Nei prossimi appuntamenti in onda dal 26 al 30 agosto su Canale 5, Mauricio Godoy aiuterà Fe Perez ad inscenare la sua morte, mentre Alvaro Fernandez sarà protagonista di un lite con Isaac Guerrero dopo aver baciato Elsa Laguna.

Il Segreto: Julieta addolorata per la 'morte' di Fe

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, rivelano che Mauricio trasporterà Fe al dispensario, dove Alvaro si prodigherà a tamponare la gravissima ferita riportata nello scontro con Faustino.

Intanto Antolina diventerà sospettosa quando noterà Isaac parlare con un uomo misterioso. Carmelo e Don Berengario invece, si metteranno d'accordo per fornire la stessa versione sulla morte di Eustaquio e Lamberto Molero. Intanto Godoy comunicherà a tutti i compaesani che la Perez è purtroppo deceduta, tanto che Meliton intenderà allertare la guardia civile. Ma ecco che il capomastro rifiuterà l'aiuto del sergente per organizzare i solenni funerali dell'amata.

A tal proposito, Saul non saprà come raccontare a Julieta della morte dell'amica, in quanto è ancora troppo debole a causa di ciò che è accaduto nel bosco. La Uriarte infatti, dimostrerà di essere molto addolorata per la perdita della Perez mentre Elsa noterà che Fernandez non è per niente turbato per il decesso di quest'ultima.

Isaac e Elsa si baciano

I telespettatori apprenderanno che Fe ha finto di morire, convincendo Alvaro a stipulare un falso certificato di morte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Un modo per permettere alla simpatica rossa di abbandonare il paesello. A tal proposito, Raimundo le suggerirà di raggiungere Rosario e Padro in America, pronte a darle ospitalità. Per questo motivo, tutti gli amici della Perez saranno informati della sua finta dipartita prima di dare inizio alla veglia funebre. Fernandez e Elsa, invece, si baceranno sebbene non ci sia ancora qualcosa di serio tra di loro.

Dall'altro canto, la Ramos scoprirà che il Guerrero ha preso accordi con Agapito un investigatore privato. Infine Donna Francisca obbligherà Fernando Mesia a spiare le mosse di Maria Castaneda e Roberto Sanchez.

Lite tra Isaac e Fernandez

Le trame de Il Segreto fino al 30 agosto, raccontano che Isaac diventerà molto geloso dopo aver scoperto dell'avvicinamento tra Elsa e Alvaro. Adela, invece, capirà che Carmelo ha compiuto qualcosa di brutto mentre Prudencio si recherà a trovare Julieta.

Intanto Gonzalo spedirà ad Esperanza e Beltran un pacco contente dei giocattoli e ribadirà a Maria di amarla ancora. Per questo motivo, Roberto starà vicino alla Castaneda in questo difficile momento, generando l'invidia da parte di Fernando. Allo stesso tempo, Fe accetterà di partire per l'America, convincendo Mauricio a seguirlo mentre la Laguna fermerà una lite tra il Guerrero e Fernandez. Alla Villa, Donna Francisca offrirà dei soldi al Sanchez per obbligarlo a lasciare Puente Viejo e la nipote.

Donna Francisca ricatta Roberto

Adela e Irene convinceranno Julieta ad uscire di casa mentre la Perez chiederà a Matias e Marcela di vendere la sua enoteca una volta partita. Più tardi, il Castaneda chiederà ad Isaac di lasciare in pace l'ex fidanzata. Alla Villa, la Montenegro e il Mesia offriranno 100 mila pesetas al cubano per andarsene, se quest'ultimo non chiedesse del tempo. Infine la simpatica rossa dirà a Mauricio che non se ne andrà da Puente Viejo senza di lui.