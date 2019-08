Nuove anticipazioni sulle prossime puntate della soap Il segreto che andranno in onda dal 2 al 6 settembre su Canale 5 nel consueto orario delle 15:45 circa, subito dopo la messa in onda di 'Bitter Sweet'. Fiato sospeso per i numerosi fan della telenovela ideata da Aurora Guerra che, nella prossima settimana, vedranno l'addio di Fe, uno dei personaggi più amati della soap. La donna lascerà Puente Viejo e si rifugierà in America, anche se, suo malgrado, non potrà farlo con l'amato Mauricio.

Intanto don Berengario e Carmelo, sotto pressione dopo l'omicidio dei Molero, confesseranno rispettivamente a don Anselmo e a Severo e Adela, quanto accaduto realmente durante la liberazione di Julieta.

Il segreto, spoiler: Mauricio non partirà con Fe

Molti colpi di scena attendono i telespettatori della soap iberica nel corso della settimana che va da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, dove vedremo che Mauricio e Raimundo faranno di tutto per aiutare Fe a lasciare Puente Viejo, per sfuggire alla vendetta dei suoi detrattori.

La donna sembrerà quindi accettare la proposta dell'Ulloa di trasferirsi in America, dove la attenderanno Rosario e Prado, anche se la vinaiola non vorrà partire senza Mauricio. Il capo mastro, sembrerà quindi deciso a lasciare il paese con la sua amata ma, per ottenere l'aiuto di donna Francisca, si vedrà costretto a prometterle di rimanere a Puente Viejo. Alla bottega di Fe intanto, verrà organizzato un piccolo rinfresco a cui parteciperanno gli amici più stretti della esuberante rossa, i quali sono a conoscenza della messinscena della sua morte. Arriverà il momento per Fe di lasciare Puente Viejo e sarà un addio straziante per lei e Mauricio.

Anticipazioni 2-6 settembre: la confessione di don Berengario e Carmelo

Nel corso degli episodi in onda la prossima settimana, oltre all'addio di Fe, i fan de Il segreto assisteranno ad un ulteriore colpo di scena. Don Berengario infatti, approfittando del segreto della confessione, confiderà a don Anselmo quanto successo con Eustaquio e Lamberto Molero. Anche Carmelo, messo alle strette da Adela e Severo, rivelerà loro, quanto accaduto durante la liberazione di Julieta.

Saul intanto, preoccupato per la moglie, chiederà aiuto a Prudencio per scoprire cosa è realmente successo durante il sequestro della donna, mentre vedremo Maria furiosa con la sua madrina, dopo aver scoperto che Francisca ha tentato di corrompere Roberto con del denaro.

Molte le emozioni che attendono i telespettatori nel corso della settimana che va dal 2 al 6 settembre, dove vedremo come si svilupperanno le vicende dei protagonisti di Puente Viejo.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono visibili le puntate integrali già andate in onda su Canale 5.