Lo sceneggiato iberico Il Segreto, ambientato a Puente Viejo, regala numerose novità. Al centro delle trame dei prossimi episodi della soap ci sarà ancora una volta la perfida Antolina Ramos. Quest’ultima pagherà a caro prezzo il fatto di aver ricattato il dottor Alvaro Fernandez con lo scopo di liberarsi di Elsa Laguna. In particolare, Isaac Guerrero affronterà il truffatore e farà i conti con una sconvolgente verità.

Il medico dopo aver fatto presente al carpentiere di essersi sbarazzato di tutto il denaro di Elsa, gli rivelerà che il figlio che portava in grembo sua moglie non era il suo erede.

Il Segreto: la fuga di Alvaro Fernandez

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori potranno vedere sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che il dottor Alvaro sotto ricatto di Antolina riuscirà a convincere Elsa.

Il Fernandez la convincerà a vendere le terre del defunto padre Amancio per poter utilizzare i soldi ricavati per l’acquisto di alcune proprietà. L’ex fidanzata di Isaac essendo già impegnata ad organizzare i preparativi delle sue nozze darà al suo promesso sposo una delega legale per poter prendere qualsiasi decisione sul suo intero patrimonio. Il medico dopo aver venduto i territori di Elsa si rivelerà essere un impostore,poiché farà perdere le sue tracce e comunicherà alla donna tramite una lettera di averla ingannata, in modo da poter risolvere tutti i suoi problemi economici con il denaro rubato.

La sorella del defunto Jesus, nel vortice della disperazione totale per essere stata abbandonata all’altare il giorno del suo matrimonio, avrà degli attacchi di panico e durante una conversazione con Consuelo ammetterà di aver commesso un grosso errore a fidarsi di un uomo che era interessato soltanto ai suoi beni. Furioso per ciò che è successo alla sua ex fidanzata, Isaac si metterà subito sulle tracce di Alvaro, scatenando per l’ennesima volta la furia della moglie Antolina.

Isaac rintraccia il truffatore di Elsa, Alvaro smaschera Antolina

L’ex ancella, non appena Matias le dirà che suo marito starà lontano dal quartiere iberico per qualche giorno per costringere il sostituto di Zabaleta a restituire ad Elsa tutti i soldi che le ha estorto, si sentirà ansioso. L’ex ancella avrà il timore che il medico possa smascherarla. L’intuito della Ramos sarà esatto, visto che Alvaro dopo essere stato rintracciato dal Guerrero, oltre ad ammettere di aver già usato tutti i soldi della Laguna per pagare i suoi debiti, lo farà rimanere senza parole.

Il carpentiere apprenderà che la donna che è al suo fianco, cioè sua moglie Antolina, non è stata completamente sincera con lui. Il Fernandez dopo aver precisato ad Isaac che è stata l’ex ancella a convincerlo a convolare a nozze con la Laguna, affermerà che sua moglie quando si sono sposati era incinta di un altro uomo. Per finire, Alvaro darà dimostrazione al falegname che la sua versione su Antolina è reale, sottolineandogli che la donna quando ha abortito era in dolce attesa soltanto di tre mesi.

Il Guerrero quindi avrà la certezza che il figlio che aspettava sua moglie non poteva essere suo poiché prima di sposarsi non avevano avuto nessun rapporto intimo. A quel punto, precisamente nel capitolo numero 2.047, Isaac non appena ritornerà a casa metterà alle strette Antolina dicendole di aver scoperto che non era lui il padre del bambino che ha perso.