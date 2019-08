Finalmente il 26 agosto 2019 sono tornate su Canale 5 le avventure della soap opera spagnola Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse la settimana prossima Antolina Ramos, dopo aver scoperto che il dottor Alvaro Fernandez è solito arricchirsi con il denaro delle donne con cui si fidanza, lo ricatterà. La moglie di Isaac Guerrero si servirà della scoperta appena fatta visto che dirà al sostituto di Zabaleta di ascoltare i suoi consigli se vorrà far innamorare di lui Elsa Laguna in modo definitivo.

Inoltre l’ex ancella riferirà al medico che quando riuscirà a portare la sua rivale all’altare dovrà convincerla a lasciare Puente Viejo. L’obiettivo della diabolica donna sarà quello di far allontanare per sempre la sua acerrima nemica dal carpentiere. Nel frattempo Fe Perez, dopo aver fatto finta di essere morta per mano di Faustino, capirà che l’unica soluzione per mettersi al sicuro è quella di darsi alla fuga.

A quel punto l’ex domestica di Francisca si preparerà a lasciare il paese iberico, ma prima di raggiungere Prado e Rosario in America dirà addio ai suoi amici.

Don Anselmo preoccupato per Don Berengario, Roberto si vendica

Le anticipazioni degli episodi in programmazione in Italia da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, a partire dalle ore 15:30, raccontano che Julieta e Saul faranno desistere dal suo intento Don Berengario.

In particolare il parroco, proprio quando sarà intenzionato a svelare la verità alla giustizia, ovvero che i Molero sono stati uccisi da lui e da Carmelo, farà un passo indietro grazie alla Uriarte e al fratello di Prudencio. La coppia di sposi quindi convincerà Don Berengario a mantenere il silenzio sull’intricata faccenda. Nonostante ciò il sacerdote continuerà a destare parecchia preoccupazione al collega Don Anselmo.

Quest'ultimo nel vedere il suo amico sempre più disperato inizierà a temere per la sua salute. Intanto Francisca e Fernando continueranno ad unire le loro forze per sbarazzarsi di Roberto. La darklady e il Mesia, infatti, cercheranno di invitare il cubano a prendere le distanze da Maria facendogli una generosa offerta in denaro per convincerlo a lasciare Puente Viejo da solo. In seguito la Montenegro e il figlio del defunto Olmo comprenderanno di non avere tutte le carte in tavola per poter mettere fuori gioco il loro nemico visto che il Sanchez si vendicherà.

Alvaro ricattato da Antolina, Fe saluta per sempre i suoi amici

Maria verrà a conoscenza, tramite il cubano, che la sua madrina e il suo ex marito hanno tentato di farlo allontanare da lei con un vile ricatto. Successivamente Carmelo riunirà la moglie e i suoi amici per metterli al corrente del delitto commesso insieme a Don Berengario per vendicare l’abuso che ha subito Julieta. Antolina farà una proposta minacciosa al dottor Alvaro visto che gli dirà di essere disposta ad aiutarlo a conquistare Elsa ma dovrà lasciare Puente Viejo con la rivale dopo essersi sposati.

Raimundo si scaglierà contro la moglie Francisca dicendole di non approvare affatto l’alleanza che ha stretto con Fernando contro Roberto. Nel contempo Elsa cadrà nella trappola della moglie di Isaac visto che sarà sempre più cotta dal Fernandez con la speranza che possa nascere una storia d’amore con il medico. Dopo aver inscenato la sua morte nel migliore dei modi con la complicità di Mauricio e Raimundo, Fe si preparerà a fuggire dal paese iberico con la consapevolezza che non ci sia un’altra via d’uscita per poter sfuggire dalle grinfie di Faustino. A quel punto la Perez si appresterà a dare l’ultimo saluto a tutti coloro che le vogliono bene.