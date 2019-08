Nuovo appuntamento con la serie televisiva di origine iberica Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori potranno vedere prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, segnalano che Francisca Montenegro si renderà protagonista di un nuovo crimine: la dark lady a seguito della fuga di Fernando Mesia, che riuscirà a sottrarsi alle sue grinfie grazie all’avvertimento di Mauricio, metterà fine all’esistenza di Roberto Sanchez, dopo aver scoperto che era intenzionato a lasciare Puente Viejo con Maria.

La matrona, dopo aver trovato il modo per far allontanare il marito Raimundo e la figlioccia dalla sua proprietà, avvelenerà il cubano e non avrà nessuna pietà visto che l'uomo morirà sotto il suo sguardo. La madre di Esperanza rimarrà profondamente delusa quando apprenderà dalla sua madrina che il suo migliore amico è partito senza darle nessuna spiegazione.

La Montenegro smaschera il Sanchez, Mauricio fa allontanare Raimundo e la nipote dalla villa

Negli episodi in programmazione in Italia prossimamente, Francisca, contenta di essersi sbarazzata di Fernando (dato che per sfuggire a una sua trappola si trasferirà a Madrid), scoprirà di essere stata ingannata da Roberto.

La Montenegro, grazie al suo fidato capomastro, verrà a conoscenza che il cubano le ha fatto credere di aver acquistato una tenuta chiamata La Havana per andarci a vivere con Maria, Esperanza, e Beltran, mentre invece sta organizzando la sua fuga dal paese coinvolgendo la sua figlioccia e i bambini.

La dark lady, dopo essere entrata in possesso dei biglietti riguardanti la partenza della Castaneda e del forestiero, preparerà un piano per poter rimanere da sola con il losco individuo per qualche ora.

Il Godoy per far allontanare Raimundo dalla casona, gli lascerà intendere che il suo amico Don Anselmo, pur avendo abbandonato Puente Viejo per un ritiro spirituale, ha avuto un nuovo attacco di panico. A quel punto l’ex locandiere, preoccupato per la sorte dello storico sacerdote, deciderà di fargli visita, ma si farà accompagnare da Maria. Quest’ultima lascerà il paese soltanto per una notte e affiderà la figlia e il nipote alla protezione di una tata.

La morte di Roberto, Francisca inganna Maria

Roberto verrà convocato nello studio di Francisca con la convinzione di trovare Maria. La matrona metterà in atto il suo malefico piano, visto che offrirà al Sanchez una cioccolata contenente "La Belladonna", una velenosa erba in grado di provocare la morte, e lo costringerà a scrivere una lettera di addio alla Castaneda, se vorrà rimanere in vita con l’antidoto giusto.

Il cubano, terrorizzato dall’idea di poter esalare l’ultimo respiro, accetterà subito le condizioni della darklady e le prometterà che se ne andrà via dal quartiere iberico.

Nonostante ciò, la Montenegro non rispetterà l’accordo sancito, infatti lascerà morire l'uomo. La moglie di Raimundo, contenta per essersi tolta di mezzo Roberto, ordinerà a Mauricio di occultare il corpo del cubano nelle segrete della sua dimora e farà sparire ogni traccia dell’uomo per non destare nessun sospetto.

Francisca, non appena Maria ritornerà insieme all’Ulloa, le comunicherà che il Sanchez è fuggito di sua volontà senza nessun preavviso, facendola cadere nella disperazione totale.