Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni sulla famosa e appassionante telenovela iberica “Il Segreto”. Mentre i telespettatori italiani la settimana prossima dovranno continuare a fare a meno delle avventure ambientate a Puente Viejo per via della pausa estiva, in Spagna verranno trasmesse delle nuove puntate. Dagli spoiler degli episodi in programmazione sull'emittente “Antena 3” da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2019, si evince che Fernando Mesia ucciderà Dori Vilches per aver tentato di condurre alla morte Maria Castaneda.

Quest’ultima dopo essere sfuggita alle grinfie della sua infermiera, si troverà nuovamente in pericolo di vita. La madre di Esperanza verrà portata in un luogo isolato dal suo ex marito, ma per fortuna a metterla in salvo ci penserà la sua madrina Francisca Montenegro, con l’aiuto di Mauricio, Severo, e Carmelo. La moglie di Raimundo Ulloa con il suo gesto dimostrerà di tenere ancora alla sua figlioccia, nonostante di recente abbiano avuto un pessimo rapporto proprio a causa di Fernando.

Dori narcotizza la nipote di Raimundo e non riesce a fuggire a causa del Mesia

Dopo quanto accaduto nelle puntate iberiche andate in onda sulla penisola iberica in questi giorni, non mancheranno momenti ricchi di tensioni nei nuovi capitoli. Facendo un breve riepilogo, questa settimana in corso Maria Castaneda ha ricattato la sua infermiera Vilches Dori dopo essere venuta a conoscenza dello sconvolgente passato della donna.

La madre di Esperanza ha fatto presente a Vilches di essere disposta a far sapere a tutti che è un’assassina, dopo aver ammesso ad Irene di essere consapevole del grande rischio che sta correndo continuando a stare a stretto contatto con la pericolosa donna. Dori ha accettato di applicare un pericoloso trattamento alla Castaneda per non essere smascherata. Negli appuntamenti in onda in Spagna fino al 16 agosto 2019, Vilches convinta che Fernando non si trovi a l’Avana coglierà l’occasione al volo per togliersi di mezzo la figlia di Emilia e Alfonso dopo averla narcotizzata.

Fortunatamente Dori non riuscirà nel suo intento poiché il Mesia all'improvviso irromperà nella stanza della Castaneda proprio quando sarà pronta per attentare alla vita della nipote di Raimundo. Fernando non appena Maria gli dirà di aver ricattato la donna, interromperà la fuga dell’infermiera. Vilches confermerà all'uomo di cui è profondamente innamorata ciò che gli ha appena detto la sua paziente.

La morte di Vilches, Maria sfugge alle grinfie di Fernando

Il figlio del defunto Olmo effettuerà a Vilches il trattamento dell’ago che era indirizzato alla Castaneda riuscendo a porre fine all'esistenza della scomoda donna. Prima di esalare l’ultimo respiro Dori affermerà al Mesia che pensava che quando Maria fosse guarita se ne sarebbe andata, mentre loro due avrebbero continuato a vivere insieme.

Nel frattempo a Puente Viejo giungerà a gran sorpresa Marina, la madre di Ester. Prudencio preoccupato per via della minaccia di Armero temerà che l’uomo possa fare del male alla sua amata Lola, adesso che ha scoperto che non è più sotto la protezione di Francisca. Il Santacruz e il Leal porteranno avanti la loro messinscena coinvolgendo Fernando ad attuare insieme il loro piano di vendetta contro la Montenegro. Per fortuna quest’ultima grazie al suo intuito salverà la vita ad Irene e al marito Raimundo, mentre il Mesia farà perdere le sue tracce portando con sé Maria. Proprio quando quest’ultima tenterà di scappare dal convento disabitato in cui la rinchiuderà il suo ex marito, verrà liberata da Francisca, Mauricio, Severo, e Carmelo.