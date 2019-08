Arriva una drammatica notizia dalla Spagna, riguardante ciò che succederà nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato Il Segreto. I telespettatori purtroppo assisteranno all’ennesima uscita di scena di un personaggio, dopo la recente morte dello sceriffo Meliton Melquiades. Si tratta di Paco Del Molino (Manuel Aguilar), che nel capitolo spagnolo in onda la prossima settimana, passerà a miglior vita per mano del malvagio di Fernando Mesia.

A seguito del tragico decesso del padre di Marcela, rimetteranno finalmente piede a Puente Viejo i genitori adottivi di Matias, ovvero Emilia e Alfonso, con l’intenzione di farla pagare all’ex marito della figlia Maria.

La morte del padre di Marcela, Fernando fa perdere le sue tracce

Prima di capire in modo dettagliato come morirà il padre di Marcela, occorre fare un breve riepilogo delle scene spagnole attuali.

Negli appuntamenti in onda questa settimana in corso, Fernando dopo aver messo fine all’esistenza di Meliton, ha sequestrato Esperanza e Beltran, prima che Maria si recasse al collegio per prelevarli. Il Mesia ha anche tenuto in ostaggio i coniugi Castaneda, con l’obiettivo di rapire loro figlia Camelia. Fortunatamente il figlio del defunto Olmo non è riuscito nel suo intento, grazie all’intervento di Paco Del Molino.

Gli spoiler rivelano che l’anziano uomo non appena si accorgerà che sua nipote corre un grosso pericolo, si scaglierà contro Fernando, ma purtroppo sarà lui ad avere la peggio. Il suocero di Matias perderà la vita, precisamente nella puntata che verrà trasmessa sull’emittente televisiva Antena 3 lunedì 2 settembre 2019. Sempre attraverso le mini anticipazioni fornite dal settimanale SuperTele relative ciò che accadrà fino al 6 settembre 2019, si evince che Matias non riuscirà ad affrontare il Mesia, poiché il malvagio uomo si darà alla fuga. A quel punto Paco morirà tra le braccia di sua figlia, che farà in tempo a dichiarargli il suo amore incondizionato.

Il ritorno di Emilia e Alfonso, Garcia svela di essere il padre della defunta Maria Elena

Nel frattempo Samuel, l’interlocutore di Esther dirà a Marina di non sapere nulla di sua figlia. Successivamente Emilia e Alfonso contatteranno al telefono il figlio Matias, dicendogli di essere stati aggiornati da Raimundo, e lo inviteranno a calmarsi, precisandogli che saranno loro a vendicarsi. I due ex locandieri ritorneranno a Puente Viejo e rivolgeranno le dovute condoglianze a Carmelo, Severo, e Irene, per la morte di Adela.

Nel contempo Garcia Morales romperà il silenzio confessando all’Ulloa di essere il padre di Maria Elena, la moglie di Fernando Mesia deceduta il giorno del suo matrimonio. Lola sarà nervosa per le minacce che Armero sta continuando a rivolgere a suo marito Prudencio. Garcia Morales dopo aver sentito le urla dei bambini della cabina, si avvicinerà nel momento in cui il Mesia coglierà l’occasione per fuggire. Saul e Julieta inviteranno Prudencio e Lola ad alloggiare in una città vicino Roma. Per concludere il tenente Cepeda dirà a Severo e al Leal che l’acqua si trova a circa 60 metri dal centro di Puente Viejo. Infine è bene precisare che il pubblico italiano potrà vedere questi avvenimenti soltanto il prossimo anno, per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola.