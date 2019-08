Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la grande soap opera di Canale 5 nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle puntate spagnole in onda questa settimana in Spagna, Berengario dimostrerà di seguire il cuore. Il collega di Don Anselmo, infatti, lascerà la chiesa per iniziare una storia d'amore con Marina, la madre di Esther che non ha mai dimenticato.

Il Segreto: Prudencio e Lola in pericolo

Le anticipazioni de Il Segreto tratte dagli episodi spagnoli in onda dal 2 al 6 settembre sull'emittente Antena 3, svelano che Marina confesserà a Don Berengario di non sapere il luogo dove si trova Esther dopo aver parlato con un interlocutore misterioso, un certo Samuel.

A tal proposito, Don Anselmo (Mario Martin) aprirà gli occhi al collega sui sentimenti che prova per la madre di Esther, conosciuta molti anni fa in Marocco. Prudencio (Jose Milan), invece, negherà di aver avuto a che fare con l'incidente di Arsenio dinnanzi ad Onesimo mentre confiderà a Lola di non essere riuscito ancora a sbarazzarsi dell'usuraio Armeno.

Berengario lascia gli abiti talari

Allo stesso tempo, Marina confiderà a Consuelo di amare ancora il collega di Don Anselmo prima di lasciare Puente Viejo alla ricerca della figlia, scomparsa con i soldi del prelato.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Berengario implorerà alla madre di Esther di restare in quanto ha deciso di abbandonare gli abiti talari perché vuole stare per il resto della vita con lei. Prudencio, invece, sarà visto male da tutto il popolo di Puente Viejo, in quanto ritenuto responsabile dell'incidente di Arsenio: per questo motivo, l'Ortega deciderà di fare qualcosa al fine di proteggere Lola dall'usuario.

Il collega di Don Anselmo e la madre di Esther diventano una coppia

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda fra sette mesi su Canale 5 rivelano che Berengario ringrazierà a Don Anselmo per averlo aiutato a ritornare insieme alla madre di Esther. A tal proposito, Consuelo apparirà molto felice della scelta fatta dagli amici, mentre l'Ortega spiegherà a Lola di avere un piano per eliminare Armeno.

Più tardi, la coppia riceverà l'offerta di Julieta (Claudia Galan) e Saul (Ruben Bernal) di trasferirsi a vivere da loro a Roma per scappare dalle ritorsioni di Armeno. Una proposta che sarà condivisa anche con la nonna della Uriarte, la quale non accetterà di lasciare Puente Viejo in quanto teme un colpo di testa di Matias. All'emporio, Dolores criticherà il collega di Don Anselmo per aver scelto di lasciare la chiesa per stare insieme a Marina, la quale nel frattempo riuscirà a trovare un'amica intima della figlia.

La coppia riuscirà a ritrovare la figlia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo.