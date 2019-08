La soap opera “Il Segreto” grazie ai numerosi colpi di scena continua ad intrattenere gli spettatori. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno in Spagna la settimana prossima, dicono che Maria Castaneda dopo aver rischiato di morire per mano della sua infermiera Dori Vilches, verrà rapita da Fernando Mesia. Ebbene sì, quest’ultimo non appena scoprirà che Severo Santacruz e Carmelo Leal l’hanno ingannato, porterà la sua ex moglie in un luogo abbandonato. Don Berengario invece scoprirà che Marina, la madre di Ester è viva, visto che la donna contro la volontà della figlia metterà piede nella sua chiesa.

Vilches intenta ad uccidere la Castaneda, Prudencio ricattato da Armero

Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” dal 12 al 16 agosto 2019, l’infermiera Vilches dopo essersi sottomessa al ricatto di Maria, sembrerà disposta a vendicarsi, proprio quando nessuno potra aiutare la sua paziente. Intanto Armeno minaccerà Prudencio dopo avergli detto di sapere che non è più al servizio di Francisca.

Il minore degli Ortega per proteggere lui e Lola si vedrà costretto a pagare il perfido creditore. Successivamente Don Anselmo dirà a Don Berengario che in giro si è diffusa la voce che sua figlia Ester sia una truffatrice. Proprio quando Dolores continuerà ad essere convinta che Ester stia nascondendo qualcosa, la giovane riabbraccerà sua madre. Nel frattempo Carmelo suggerirà a Gracia Morales di leggere un articolo di giornale devastante in cui Anacleto parla della sua arroganza e della sua cattiva gestione riguardo al riempimento del serbatoio.

Fernando entrerà nella camera di Maria proprio quando Vilches sarà intenta ad ucciderla. L’infermiera si darà alla fuga, mentre la Castaneda confesserà al Mesia di aver ricattato Dori. A quel punto il figlio del defunto Olmo rintraccerà Vilches e le dirà di aver saputo ciò che è accaduto tra lei e la sua ex moglie. Nel contempo Ester oltre ad impedire a sua madre Marina di entrare nella casa di Don Berengario, la costringerà a rinviare la loro conversazione.

Quest’ultima deciderà di continuare a vivere a Munia per evitare che si diffondano dei pettegolezzi in paese. Don Anselmo e Don Berengario si accorgeranno del nervosismo di Ester. Prudencio si trasferirà da Matias e continuerà a stare in ansia a causa del ricatto di Armero. In seguito Raimundo si preoccuperà per la sicurezza di Francisca, mentre Severo e Carmelo si incontreranno con Fernando per dargli delle istruzioni per vendicarsi della Montenegro.

Fernando rapisce Maria, Don Berengario incontra Marina

Ester, messa alle strette da Don Anselmo, gli farà credere di non conoscere Marina. Quest’ultima approfitterà del fatto che sua figlia si trova da sola, visto che la accuserà di voler imbrogliare il padre. Dolores non appena vedrà la nuova arrivata noterà subito la somiglianza con la figlia di Don Berengario. Il fratello di Saul confesserà a Matias di dover dare ad Armero mille pesetas.

Fernando dopo essere stato condotto nel bosco da Severo e Carmelo, farà perdere le sue tracce quando si accorgerà che gli hanno teso una trappola. Purtroppo il Mesia sequestrerà Maria, e la porterà in un vecchio monastero abbandonato. La madre di Esperanza rimprovererà il Fernando per la sua follia e gli assicurerà che non lascerà mai la Spagna con lui. Intanto il sottosegretario ritornerà dal suo viaggio e Meliton lo aggiornerà su ciò che è accaduto in paese. Marina dopo aver appreso da Dolores che sua figlia Ester si approfitta di Don Berengario, deciderà di intervenire presentandosi alla parrocchia. La giovane fingerà di essere emozionata nel vedere sua madre resuscitata. Marina troverà alloggio alla locanda, e il collega di Don Anselmo pretenderà di ricevere delle spiegazioni dalla donna. Prudencio e Lola osserveranno dalla cantina gli scagnozzi di Armero e proprio per il loro imminente matrimonio non riusciranno a nascondere il disagio e la paura. Per finire la promessa sposa del minore degli Ortega rimarrà sconcertata quando sua sorella le dirà di volerla incontrare.