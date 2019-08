Durante la registrazione della prima puntata di Uomini e donne, ci sono stati due accesi confronti: Katia Fanelli ha avuto un duro faccia a faccia con Vittorio Collina, e Ilaria Teolis si è scontrata con Massimo Colantoni. L'ex protagonista di Temptation Island, dopo averle provate tutte per riconquistare la romana, ha deciso di approfondire la conoscenza con la single Sonia. La reazione della ragazza a questa notizia non è stata delle migliori: tramite il suo profilo Instagram, la giovane ha lanciato una frecciatina non da poco al suo ex e alla nuova fiamma.

Ilaria scopre a U&D che Massimo sta con la single Sonia

È stata una registrazione piuttosto movimentata quella che c'è stata ieri negli studi di Uomini e Donne: i quattro ex protagonisti di Temptation Island che Maria De Filippi ha ospitato, infatti, non se le sono mandate a dire. Il confronto tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, ad esempio, è stato accesso e senza esclusione di colpi: i due ex si sono accusati reciprocamente di aver avuto molte mancanze nel rapporto, portando l'altro a non volerne più sapere nulla.

Il romano, come anticipa "Vicolo delle News", ha raccontato a tutti che tra lui e l'ex fidanzata ci sono stati 3 o 4 incontri dopo il falò che ha ufficializzato la loro rottura: la ragazza, dopo non aver visto nessun cambiamento nel compagno, ha deciso di non dargli una seconda possibilità.

Il faccia a faccia tra i due giovani si è concluso con la notizia che Massimo ha dato di una svolta sentimentale che ha avuto la sua vita di recente: dopo una vacanza in Sardegna con alcuni "colleghi" di Temptation, Colantoni si è avvicinato alla single Sonia Onelli, con la quale oggi si frequenta assiduamente.

Lo sfogo di Ilaria sui social dopo la puntata

Dopo aver scoperto in studio della nuova frequentazione di Massimo (con una ragazza che ha fatto parte del cast di Temptation Island 6), Ilaria ha deciso di sfogarsi su Instagram. Mentre sul web impazzavano le anticipazioni sui 4 nuovi tronisti di Uomini e Donne e sui confronti che ci sono stati tra gli ex del reality, la Teolis scriveva nelle sue Stories: "La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici".

Questo pensiero, altro non sembra che una frecciatina a Colantoni e alla persona con la quale fa coppia da qualche settimana, ovvero da quando la romana ha deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto.

Anche Katia Fanelli ha usato i social network per commentare il faccia a faccia che ha avuto poche ore prima con Vittorio Collina: oltre a dirsi dispiaciuta per come l'ex fidanzato continua a trattarla, la "fotonica" concorrente di Temptation ha confermato di provare ancora un forte sentimento per lui, ma di essere felice se il ragazzo oggi è sereno accanto alla single Vanessa.