Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca “Bitter Sweet Ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dal 5 al 9 agosto, saranno molteplici i colpi di scena ai quali i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la proposta di matrimonio di Ferit a Nazli per ottenere la custodia di Bulut. Il matrimonio rischierà di saltare a causa di alcuni imprevisti che coinvolgeranno la giovane sposa. Dopo varie peripezie il matrimonio verrà celebrato, ma Hakan metterà nuovamente nei guai Ferit, facendolo arrestare.

Ferit alla ricerca di prove su Hakan

Ferit convinto che il colpevole dell’incidente che ha causato la morte dei genitori di Bulut sia Hakan, comincerà a cercare delle prove concrete per poterlo incastrare avvalendosi dell’aiuto delle forze dell’ordine. Hakan impaurito dalle sue ricerche farà il possibile per dimostrare la sua estraneità ai fatti. Demet farà rapire Asuman per parlare con lei e dopo un acceso confronto la donna si recherà da Deniz per chiedergli scusa.

Hakan comincerà a minacciare Celal e lo obbligherà ad addossarsi la colpa per l’incidente di Zeynep e Demir.

Ferit e Nazli però dopo esser stati da Celal si renderanno conto che non è stato lui a causare l’incidente e cominceranno a cercare ulteriori prove. Engin invece verrà a conoscenza del fatto che proprio nel giorno dell’incidente un uomo ha manomesso la macchina dei coniugi deceduti.

Ferit si mostrerà deciso a riprendersi Bulut

Dopo la sentenza del giudice, il piccolo Bulut verrà affidato a Demet e suo marito, ma Ferit non si darà per vinto e comincerà ad elaborare un piano per riprenderlo con sé.

Il suo piano però coinvolgerà in maniera inevitabile anche Nazli. Nel frattempo però Demet e suo marito proporranno a Deniz di fare uno scambio: le sue azioni in cambio dell’affidamento di Bulut. Accetterà?

Nazli dopo tante peripezie accetterà di sposare Ferit solo per il bene del bambino ed entrambi cominceranno a pensare al modo migliore per poter convincere le persone del loro amore. Così l’uomo annuncerà il loro fidanzamento e tutti si mostreranno felici della notizia tranne la sposa che, consapevole del parere dei suoi genitori, comincerà a pensare di tirarsi indietro.

Nel giorno delle nozze Nazli invece di correre a prepararsi deciderà di andare a fare una commissione per il ristorante e sarà proprio allora che cominceranno per lei una serie di imprevisti che rischieranno di farle mandare a monte il suo matrimonio. Sarà solo grazie all'aiuto provvidenziale di Deniz che la giovane donna riuscirà ad arrivare in tempo per la celebrazione del suo matrimonio che accenderà la rabbia di Hakan e Demet e la tristezza di Deniz, che deciderà di partire con Alya.

Dopo il matrimonio la salute di Nazli si aggraverà, la ragazza infatti comincerà a stare molto male. All'indomani del matrimonio Ferit muoverà i primi passi per ottenere l’affidamento di Bulut e con l’avvicinarsi dell’udienza, Hakan inizierà a pensare di mettere l’uomo nei guai pur di evitare che il bambino venga affidato a lui. Metterà un quantitativo di droga nel suo camion dell’azienda e per questo motivo verrà arrestato per contrabbando.

Tutti però capiranno che anche dietro all'arresto dell’uomo c’è la mano del perfido Hakan. Fatos deciderà di non sposare più Engin, mentre Asuman scoprirà per caso che Demet ha mandato una spia nel ristorante, Burak, e con Nazli e Ferit cercherà di incastrarla. Ci riusciranno?