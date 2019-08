È stata un'estate all'insegna del Gossip per diverse coppie di Uomini e donne, caratterizzata da voci riguardanti una possibile crisi dopo la scelta. Dopo Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, nell'elenco dei possibili amori in crisi sono recentemente finiti anche Irene Capuano e Luigi Mastroianni, anche loro fidanzatisi alla fine della prima parte della stagione 2018-19. Il fatto che Irene e Luigi fossero assenti per alcuni giorni dai social network ha fatto storcere il naso ai fan più attenti, sospettosi riguardo un possibile allontanamento tra i due.

L'assenza dal web è spesso sinonimo di problemi per i volti noti del dating show di Maria De Filippi, motivo per cui anche Luigi e Irene hanno cominciato ad essere inondati di domande relative al loro rapporto. Proprio per mettere a tacere voci e sospetti, l'ex corteggiatrice ha deciso di affidarsi ad Instagram per parlare dell'amore per Luigi e smentire l'esistenza di un'eventuale crisi con lui.

Irene smentisce la crisi: 'A volte preferiamo viverci'

Già a inizio estate, Irene Capuano e Luigi Mastroianni erano stati inondati di domande da parte dei telespettatori di Uomini e donne, preoccupati che la coppia si fosse lasciata.

Ma le voci che hanno cominciato a rimbalzare sui social network qualche giorno fa non hanno lasciato spazio ai dubbi. L'ex corteggiatrice, infatti, ha spiegato di non avere pubblicato molte foto per una ragione ben precisa. Queste le sue parole: "Il mio silenzio era per il semplice fatto che c’è la mia famiglia qui in Sicilia, quindi me la sto vivendo al 100%". La Capuano ha quindi aggiunto che a volte preferisce vivere completamente la sua relazione con il fidanzato, godendosi il presente senza pensare a condividere con i fan nei rispettivi profili Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Amore a gonfie per Luigi e Irene

A differenza di quanto accaduto di recente per altri colleghi di Uomini e donne, che hanno pubblicato dei post non troppo espliciti sul web (lasciando i fan in preda ai dubbi), Irene Capuano è stata molto chiara in merito all'andamento della sua relazione con Luigi Mastroianni. Rispondendo ad alcuni commenti di alcune followers, l'ex corteggiatrice ha chiarito: "Tranquille, Luigi mi ama ancora alla follia".

Una tesi peraltro da lei già confermata nel penultimo numero del settimanale 'Uomini e donne Magazine', nel quale la Capuano aveva chiarito senza ombra di dubbio come tutto stesse andando per il meglio con il giovane siciliano dopo cinque mesi di fidanzamento. In tale circostanza, aveva ulteriormente precisato di avere già sperimentato già la convivenza a Roma e di avere in progetto un possibile trasferimento al Nord insieme al compagno, probabilmente a Milano a Verona.