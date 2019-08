Katia Fanelli è sicuramente una delle protagoniste di quest'ultima edizione di Temptation Island più discusse. La ragazza è stata molto amata dal pubblico di canale 5 per il suo carattere molto esuberante e allegro. Sui social diversi sono stati i commenti di apprezzamento per la "fotonica", così come lei ama definirsi. La donna ha abbandonato l'isola delle tentazioni da sola, senza il fidanzato Vittorio.

L'uomo, deluso dalle parole della bionda nei suoi riguardi, ha infatti deciso di intraprendere una conoscenza con la single Vanessa ed ha così scelto al falò di confronto di continuare la sua conoscenza con la tentatrice e di lasciare Katia. La donna ha di recente rilasciato un'intervista al settimanale "Chi", dove ha rivelato di essersi candidata come tronista di Uomini e donne.

Gossip Temptation Island, Katia Fanelli forse nuova tronista a Uomini e Donne

Katia è rimasta molto delusa dal comportamento di Vittorio, suo ormai ex fidanzato.

Nonostante lei abbia ammesso di averlo cercato, il ragazzo non si è mostrato propenso a recuperare il loro rapporto, ma sta invece frequentando Vanessa. Nel corso di un'intervista a "Chi", la Fanelli ha rivelato che le piacerebbe incontrare l'uomo della sua vita a Uomini e Donne. La donna ha confessato di essersi candidata proprio per il ruolo da tronista ed ha rivelato che c'è qualcosa nell'aria.

"Se dovesse succedere ne sarei molto felice, perchè io credo nel programma dei sentimenti. Temptation Island mi ha aperto gli occhi, perchè non dovrebbe succedere lo stesso con Uomini e Donne?" dichiara Katia.

Temptation Island, la Fanelli delusa da Vittorio

Al settimanale "Chi", Katia ha rivelato che Vittorio resta il suo più grande amore della vita, ma se con lui non ha avuto nemmeno il coraggio di andare a convivere dopo più di due anni di relazione vuol dire che qualcosa non andava.

La donna ha ammesso che Vittorio è convinto che lei lo abbia tradito, ma a suo dire non è così. La ragazza inoltre, ha dichiarato che l'ormai ex fidanzato non l'ha neanche voluta affrontare per un confronto e che ha portato la valigia con i suoi vestiti direttamente alla sorella di lei.

La "fotonica" ha confessato che lui si sta facendo una storia finta con la single Vanessa. Secondo lei infatti, la tentatrice non è per nulla interessata a lui, ma vuole avere soltanto un po' di notorietà.

La storia tra Vittorio e Vanessa sembra comunque proseguire a gonfie vele anche fuori dal reality. Il ragazzo pare essere molto preso dalla donna conosciuta nell'isola delle tentazioni. I due sui social si sono spesso mostrati insieme ed anche in compagnia degli altri protagonisti di questa edizione di Temptation Island.