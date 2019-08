Giulia Cavaglià è una delle ex troniste più discusse dell'ultimo periodo. La ragazza è stata al centro dell'attenzione per via della fine della sua relazione con Manuel Galiano. La chiusura del loro rapporto è avvenuta pochi giorni dopo la scelta, in seguito voci di un presunto tradimento da parte di lui. In realtà, la stessa ex protagonista di Uomini e donne ha spiegato che le cose non andavano già bene tra di loro per altri motivi.

Da allora diversi flirt sono stati attribuiti alla ragazza e l'ultima segnalazione arriva proprio da un fan, che avrebbe avvistato Giulia in locale con un altro ragazzo.

Gossip Uomini e Donne, Giulia Cavaglià vista in compagnia di un ragazzo

A riportare l'indiscrezione su Giulia Cavaglià è stato il blog di Isa e Chia. Secondo la segnalazione di una loro fan, l'ex tronista di Uomini e Donne poche ore fa era in Grecia in un locale a scambiarsi effusioni con un ragazzo.

Nel dettaglio, la fan racconta di aver conosciuto insieme alla sue amiche un ragazzo di Torino che lavorava in uno stabilimento a Paros. Quest'ultimo le ha invitate poi a vedersi in una discoteca, dove però lui si è presentato con Giulia Cavaglià.

La fan ha raccontato che i due sono stati tutto il tempo a baciarsi, ma che poi Giulia lo avrebbe "mollato" al locale e se ne sarebbe andata. Insieme alla segnalazione sono arrivate anche delle foto che ritraggono una donna con un altro ragazzo sul divanetto di un locale.

Dallo scatto però, non si vede bene il volto della donna, motivo per cui non è chiaramente possibile stabilire se si tratti dell'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi oppure no. I seguaci sono dunque in attesa di una replica da parte della ragazza.

Manuel Galiano critica la Cavaglià durante l'intervista con Witty

La redazione di Uomini e Donne ha deciso di chiarire la situazione tra Giulia e Manuel dopo le diverse critiche arrivate da parte dei fan del programma aul loro percorso.

I due sono stati infatti intervistati da Witty ed hanno dato entrambi la loro versione dei fatti. Galiano ha parecchio criticato il comportamento dell'ex tronista, affermando che quest'ultima era interessata solo ai follower e che il suo atteggiamento con lui non era dei più affettuosi, anzi.

In base a quanto rivelato dal ragazzo, l'ex tronista era molto dolce quando i due erano in compagnia o si mostravano sui social, mentre lo stesso non si poteva dire quando erano soli.

Galiano ha inoltre riferito di aver scoperto che la donna si frequentava con un altro mentre stava con lui. Ovviamente, tutte queste dichiarazioni sono state smentite dalla diretta interessata. I seguaci dell'ormai ex coppia non sono comunque riusciti a capire dove stia la verità.