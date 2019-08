Da alcune settimane è emersa la notizia dell'arresto di Alessio Bruno, ex protagonista di una delle scorse edizioni di Temptation Island. Il ragazzo, diventato noto grazie alla trasmissione in questione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di denaro contante. Secondo quanto hanno riportato diverse testate giornalistiche, l'uomo avrebbe subito ammesso di aver iniziato a spacciare da poco tempo.

La notizia ha fatto molto scalpore sul web e molte dei suoi seguaci sono rimasti increduli. Francesco Chiofalo, suo compagno d'avventura all'interno di Temptation, aveva dichiarato ad alcuni settimanali di essersi messo in contatto con la famiglia di lui e che il ragazzo si trovava in prigione a piangere. Queste sue dichiarazioni però, non sono per niente piaciute ad Eleonora D'Alessandro, attuale fidanzata di Alessio. La donna ha infatti deciso di replicare, dando il via ad una serie di battibecchi social.

Gossip Temptation Island, scontro tra Chiofalo ed Eleonora

Eleonora si è scagliata contro l'ex di Selvaggia Roma ed ha rivelato che Alessio non si trova in carcere, ma bensì a casa agli arresti domiciliari, come accade per le pene al di sotto dei tre anni. La donna ha confessato che gli amici veri sono altri e non chi dichiara ai giornalisti di aver sentito la famiglia di lui, ma invece ha scambiato solo due messaggi con lei su Instagram.

Dopo queste affermazioni, Chiofalo si è parecchio risentito ed ha replicato sul suo profilo IG, dichiarando che la D'Alessandro ha solo fame di visibilità. "Ho contattato lei e le ho anche lasciato il mio numero per dirgli che se serviva aiuto io c'ero per qualsiasi cosa. Ero veramente dispiaciuto. La ragazza prova a diventare famosa ormai da anni, ma non è mai riuscita. Ormai ha 30 anni suonati ed è alla frutta. Io ho tutti gli screen" rivela Francesco.

Antonella Fiordelisi sbotta contro la D'Alessandro e difende il fidanzato Francesco

Anche Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata si Francesco Chiofalo, ha attaccato duramente la donna dopo le sue dichiarazioni. L'ex tentatrice di Temptation Island ha infatti affermato che la ragazza le fa molta pena e che dovrebbe andare a lavorare piuttosto che attaccare gli amici per due articoli. "Non è colpa mia se il tuo ragazzo per portarti in vacanza è stato costretto a vendere sostanze stupefacenti.

Tu sapevi tutto e sei stata sua complice. Non ci crede nessuno che tu non sapessi la provenienza dei soldi di Alessio" dichiara la Fiordelisi. La ragazza ha poi rincarato nuovamente la dose, affermando che lei ed il suo ragazzo sono dei delinquenti. Eleonora non ha ancora replicato a queste dure accuse nei suoi confronti.