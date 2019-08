In questi ultimi giorni si sta alimentando parecchia polemica contro la redazione di Uomini e donne. Personaggi come Mario Serpa e Teresa Cilia hanno accusato la redazione ed in particolar modo Raffaela Mennoia di essere una persona falsa. Sul web sono diverse le polemiche scatenate, tanto che la pagina ufficiale Instagram della trasmissione ha pubblicato un post in cui si dichiara che dopo tutte le cose che si stanno dicendo in questi giorni, è diventato necessario diffidare e denunciare i diretti interessati.

In tutta questa situazione di polemica, Deianira Marzano ha pubblicato lo screen di un fan che ha dichiarato di conoscere la sorella di Oscar Branzani ed ha confessato l'esistenza di una situazione poco pulita.

Gossip, Deianira Marzano posta lo screen di un messaggio di una fan

La famosa influencer è solita commentare le vicende di Uomini e Donne. In alcuni casi ha anche lanciato diverse indiscrezioni riguardo ai personaggi della trasmissioni della De Filippi.

Solo poche ore fa, la donna ha postato lo screen di un messaggio inviato da un fan che ha chiesto però esplicitamente, tramite messaggi, di non voler apparire. Il seguace dell'influencer ha rivelato di conoscere Dalila Branzani, sorella di Oscar Branzani. Nello screen postato si può leggere una pesante confessione di questo presunto amico della sorella dell'ex tronista, che non si sa però se corrisponda a verità o meno.

Quest'ultimo ha rivelato che, qualche anno fa, quando in trasmissione decisero di fare il gioco di tutte le coppie, la redazione chiese ad Andrea, Oscar e Eleonora di creare una finta polemica. "Andrea Damante doveva provarci con Eleonora, ma era tutto finto per creare polemica. La redazione voleva questa cosa e Oscar ed Eleonora si opposero" si legge sullo screen.

Raffaella Mennoia accusata di falsità da Teresa

I fan di Uomini e Donne sono spiazzati da tutte queste rivelazioni.

In molti appoggiano la verità raccontata da Teresa, altri sono invece d'accordo con quanto dichiarato dalla redazione. Di recente, l'ex tronista è ritornata all'attacco nei confronti di Raffaella. La ragazza ha dichiarato che la prima persona falsa all'interno del programma è lei e che dunque non può pretendere sincerità dagli altri.

Inoltre, la donna ha confessato che la Mennoia farebbe finta di non sapete alcune cose riguardo ai partecipanti al programma per poi tirale fuori al momento giusto, in modo tale da far scagliare poi tutto il web contro la persona interessata.

A queste dure critiche pervenute nelle ultime ore, l'autrice non ha ancora replicato. I seguaci del programma aspettano dunque che la donna risponda e dia le sue spiegazioni al riguardo. La polemica tra le due sembra comunque non volersi placare.