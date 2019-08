Giulio Raselli è salito al trono della nuova stagione di Uomini e donne che partirà a metà settembre. Eppure dal web emergono una serie di indiscrezioni che sembrano mettere in pericolo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Che cosa avrà combinato di così grave? A quanto pare, il ragazzo sarebbe stato sorpreso in compagnia di una ragazza sconosciuta durante la sua vacanza a Formentera. Le prove che confermano tale fatto sono degli scatti segnalati dal profilo Instagram dell'influencer Deianira Marzano.

Raselli e il presunto flirt prima di U&D: il commento della Marzano

Nelle immagini diffuse da Deianira Marzano si nota un uomo con una t-shirt bianca accanto ad una ragazza sconosciuta vestita di nero. I due appaiono molto vicini e sembrano scambiarsi delle tenere effusioni. L'aspetto del ragazzo sembra molto simile a quello di Giulio Raselli (indossa persino l'immancabile cappellino), al punto che l'influencer partenopea ha lanciato immediatamente il sondaggio ai suoi follower domandando: "È lui o non è lui?".

Poi, la stessa Marzano ha commentato la scottante indiscrezione tramite Instagram Stories: "Ma come mai? Raselli non era quello serio, quello bravo e rispettoso? Ma giustamente quello se ne frega, sta a Formentera e si sta divertendo. Alla faccia di tutti quanti! Ma tutto apposto?". Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, Giulio verrebbe eliminato dai papabili per il trono classico della nuova stagione di Uomini e Donne, vista la rigidità del regolamento del dating show a riguardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Giulio Raselli, da U&D a Temptation Island: il suo percorso in tv

Giulio Raselli, prima di diventare ufficialmente tronista della stagione autunnale di Uomini e Donne, ha partecipato in veste di corteggiatore per Giulia Cavaglià, che poi ha scelto Manuel Galiano. Poi, il bel gioielliere piemontese è approdato all'ultima edizione Temptation Island per intraprendere l'avventura da avvenente tentatore.

Come sappiamo, Giulio ha stregato con il suo fascino la bionda quarantaduenne Sabrina Martinengo, fidanzata con Nicola Tedde. Però, una volta terminato il docu-reality, il ragazzo ha servito un bel due di picche alla donna. Quest'ultima, rimasta dispiaciuta dalla notizia ricevuta, ha chiesto il falò di confronto con il compagno Nicola. I due sono usciti dalla trasmissione da separati, ma dopo pochi giorni di vari rimpensamenti sono tornati ad essere una coppia felice.

Giulio invece ha confermato che l'esperienza a Temptation, l'ha davvero cambiato come persona. Insomma, ora rimane soltanto da sapere quale sarà il vero destino di Raselli in fatto di trono a Uomini e Donne: verrà tagliato fuori dal dating show oppure no? Non è stata ancora detta l'ultima parola.