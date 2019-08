Ci sono molte novità per quanto riguarda la serie televisiva 'L'allieva', dopo che è stata confermata la terza stagione della serie televisiva ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola. Quest'ultima, sulla sua pagina di Instagram, nei giorni scorsi ha condiviso una foto del copione riguardante la nuova stagione della fiction.

L'inizio delle riprese nella città di Roma nel mese di novembre

Il post della scrittrice ha eliminato ogni dubbio riguardo alla realizzazione della terza stagione della fiction che si è rivelata campione di ascolti con la presenza di due protagonisti importanti, come Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Sta per avvenire, inoltre, il ritorno di due personaggi molto apprezzati dal pubblico: si tratta di Alice Allevi e Claudio Conforti. Le notizia delle nuove riprese è state riportata dal settimanale "Dipiù tv", dove viene spiegato che le riprese avranno inizio nel mese di novembre nella città di Roma. La messa in onda degli episodi de L'allieva è prevista per la primavera del 2020, ma non si esclude che la nuova serie possa andare in onda anche nell'autunno dello stesso anno.

L'arrivo dell'attrice Vittoria Belvedere

Ci sarà la presenza di una new entry nella terza stagione della fiction: quest'ultima sarà Vittoria Belvedere. Parliamo di un'attrice molto conosciuta che si metterà a confronto con un ruolo inedito in quanto vestirà i panni della nuova direttrice dell'istituto di medicina legale. Un volto femminile prenderà il post del dottor Malcolmess che è stato interpretato da Tullio Solenghi e, precedentemente, da Roy Lovelock.

I telespettatori faranno i conti con nuovi intrighi amorosi e il motivo sarà dovuto al fatto che la nuova dottoressa comincerà a subire il fascino del dottor Conforti. Il pubblico può tirare un sospiro di sollievo con la conferma della fiction L'allieva, dopo gli iniziali tentennamenti che hanno fatto pensare all'uscita di scena di Lino Guanciale.

Il primo episodio della terza stagione

I giornali avevano fatto intendere che l'interprete avezzanese non volesse girare la terza serie ma la situazione ha subito un cambiamento.

Un parere differente era stato espresso da Alessandra Mastronardi che, in diverse occasioni, ha espresso il desiderio di tornare a interpretare il ruolo di Alice Allevi. L'attrice ha precisato di voler continuare a lavorare con Lino Guanciale sottolineando l'evidente alchimia con il collega. Ci sono delle anticipazioni anche in merito alla messa in onda del primo episodio, il quale sarà tratto dal romanzo intitolato "Arabesque".

La trama si incentrerà sulle indagini riguardanti la morte di un'etoile scomparsa in circostanze inspiegabili.