Lee Ryan, ex cantante belloccio dei Blue, torna al centro del Gossip e questa volta per quello che sarebbe il suo flirt in corso con un volto molto conosciuto e amato della televisione trash americana. Parliamo di Nathan Henry, protagonista del Geordie Shore, il quale in queste ore ha rivelato di aver flirtato con il cantante inglese, al punto che tra di loro ci sono stati dei baci che sono stati confermati anche dallo stesso Lee in una recente intervista.

Nathan del Geordie Shore svela di essersi baciato con Lee Ryan: 'Eravamo brilli'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Nathan ha raccontato di aver avuto un incontro con Lee Ryan, premettendo però che entrambi erano molto brilli.

Il protagonista del Geordie Shore ha raccontato che tra lui e il cantante ci sono stati dei baci e ha svelato che questa non è stata la prima volta che si sarebbero scambiati delle teneri effusioni.

'Eravamo un po' brilli ed è successo', ha dichiarato Nathan, il quale ha poi aggiunto che in quel momento c'erano altre persone che li stavano guardando. A muovere il primo passo sarebbe stato proprio Nathan, il quale prima avrebbe morso l'orecchio del cantante che successivamente non ha resistito e l'ha baciato.

'È stato magnifico', ha raccontato l'ex protagonista del Geordie Shore.

E non sono mancati i complimenti di Nathan nei confronti di Lee, che ha definito una persona sensuale e molto gentile. E dopo questa clamorosa confessione, ecco che il cantante dei Blue è stato raggiunto dal The Sun al quale ha confermato il flirt anche se ha provato a minimizzare l'accaduto. 'Si, è vero, ma ero solo io che facevo lo scemo', ha dichiarato il cantante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Insomma si potrebbe dire che questo è decisamente un periodo pieno di confessioni per i protagonisti dell'ex band, dato che qualche giorno fa anche Duncan James ha deciso di venire allo scoperto e di confermare ufficialmente la sua omosessualità sui social.

Un po' di tempo fa Lee rivelò di aver avuto un rapporto a tre con Duncan James

Il cantante, che in questi anni si era sempre dichiarato bisessuale, ha postato la prima foto ufficiale su Instagram in compagnia del suo nuovo fidanzato, rivelando che con lui ha ritrovato la serenità e quella spensieratezza che non aveva da tempo.

Immediata la reazione dei tantissimi fan di Duncan, i quali si sono subito complimentati con lui per il coraggio e la forza di aver scelto di condividere sui social un momento così intimo e profondo della sua vita.

E a proposito di Duncan James, qualche tempo fa Lee aveva confessato in un'intervista di aver avuto un rapporto a tre con una donna proprio con il suo ex collega. 'Abbiamo fatto questa pazzia insieme', dichiarò Lee.