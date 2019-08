La soap opera che vede protagonista Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, continua a tenere banco sui social e sui vari siti web di gossip. In queste ore è tornata a parlare l'ex fidanzata, Aurora, la quale intervistata da Fanpage.it, ha lanciato l'ennesima bomba sull'ex volto del reality show delle tentazioni, dicendo che in realtà la sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi sarebbe stata creata a tavolino e quindi che sarebbe tutto finto e costruito.

E poi ancora la ragazza ha postato sui social delle foto che attestano il fatto che tra lei e Francesco ci sia stata davvero una relazione.

Francesco Chiofalo, la sua ex Aurora pubblica foto private della loro storia

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Aurora Ciorbi ha scelto di postare sulla sua pagina Instagram foto e video privati della sua relazione con Chiofalo, molte delle quali risalgono al periodo marzo/maggio 2018.

Ci sono addirittura delle foto dove si vede che Aurora è in macchina con suo padre e Francesco per partecipare al battesimo del nipote della ragazza e altre in cui i due si trovano insieme sul letto della loro abitazione romana.

Foto e video privati che ovviamente hanno fatto il giro della rete e che confermano il fatto che tra i due ci sia stata per davvero una relazione e che Chiofalo l'ha tenuta sempre nascosta sui social, dove non ha mai postato nulla.

La ragazza, poi, intervistata da FanPage ha ammesso di essersi lasciata 'imbambolare' da Francesco, il quale le diceva che non era necessario rendere pubblica sui giornali o sui social la loro relazione.

Il ragazzo, poi, è andato in televisione a Verissimo e a Le Iene, dove diceva di essere single e che cercava l'amore. E in quel momento Aurora ha cominciato a guardarlo con occhi diversi, dato che dichiarò a Silvia Toffanin che dopo Selvaggia Roma non si era più innamorato.

La bomba di Aurora: 'La storia tra Francesco e Antonella nata per finta'

'L'intervista l'abbiamo guardata insieme, ha fatto malissimo', ha dichiarato Aurora, la quale ha aggiunto che Chiofalo si giustificò dicendo che doveva dire per forza di essere single per poter partecipare a determinati programmi che altrimenti non avrebbe potuto fare.

E poi ancora Aurora ha rivelato che in realtà la love story tra Francesco e Antonella sarebbe nata per finta, in quanto costruita a tavolino dall'agenzia di entrambi.

La ragazza sostiene che la conferma l'avrebbe ricevuta dalla stessa Fiordelisi, la quale però ad oggi si sarebbe innamorata per davvero di Francesco e per questo piange disperata nelle stories social dopo aver scoperto il tradimento. 'Adesso è sincera, ha pianto anche mentre parlava con me', ha dichiarato Aurora.