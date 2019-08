Prosegue la soap opera che ruota intorno a Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, che in queste ore è stato messo alla berlina della sua fidanzata Antonella Fiordelisi, la quale ha denunciato pubblicamente un suo tradimento. La ragazza, in lacrime, ha postato sui social dei video in cui dice di essere stata tradita da Chiofalo e di aver scoperto tutto e come se non bastasse è venuta fuori anche la ragazza con la quale Francesco ha avuto questa relazione clandestina.

Trattasi di Aurora Ciorba, che in queste ore sui social ha scelto di postare anche gli screen delle conversazioni con Francesco, le quali attesterebbero il tradimento ai danni di Antonella.

Aurora, ex di Chiofalo, pubblica i messaggi privati sui social e lui non la prende bene

Dopo che la Fiordelisi ha denunciato il tradimento perpetrato nei suoi confronti da parte di Francesco, ecco che quest'ultimo ha postato un video su Instagram, in lacrime, dove diceva di essere amareggiato e deluso soprattutto per il fatto di aver perso la Fiordelisi che nel frattempo è andata via di casa.

A mettere ulteriore benzina sul fuoco, però, ci ha pensato Aurora, la fidanzata segreta di Chiofalo, la quale sui social ha postato gli screenshot delle conversazioni che ci sono state ai tempi della relazione con Antonella. La ragazza, infatti, ha dichiarato che lei e Francesco si sono sentiti anche quando lui era impegnato con la Fiordelisi e in questi messaggi gli diceva che voleva stare con lei e che era la vera donna della sua vita.

Gli screen di queste conversazioni, rese pubbliche sui social, hanno mandato in tilt Chiofalo il quale ha postato un duro messaggio contro la sua ex Aurora, in cui le chiede di togliere subito i messaggi privati che si sono scambiati, altrimenti sarebbe passato alle vie legali.

Le accuse di Selvaggia Roma al suo ex Chiofalo: 'Mi picchiava'

Insomma sembrerebbe proprio che l'ex volto di Temptation Island non stia gradendo tutto il chiacchiericcio che stanno facendo sul suo conto e sempre sui social ha fatto sapere che molto presto racconterà anche la sua versione dei fatti, invitando le persone ad ascoltare 'entrambe le due campane', prima di giungere ad un giudizio.

Ma come se non bastasse, in queste ore Francesco ha dovuto fare i conti anche con le accuse che gli sono state mosse da un'altra ex fidanzata. Parliamo di Selvaggia Roma, protagonista con Chiofalo di Temptation Island. La ragazza ha fatto una diretta choc su Instagram, dove per la prima volta ha svelato di essere stata picchiata più volte da Francesco ai tempi della loro relazione e di averlo sempre perdonato.

'Mi ha messo più volte le mani addosso', ha dichiarato la ragazza sui social.