Dopo essere stato sulla bocca di tutti per le dichiarazioni che ha fatto sulla Sardegna, Lorenzo Riccardi ha deciso di distogliere l'attenzione dei curiosi proponendo ai fan il gioco "Fammi una domanda" di Instagram. Ieri sera, dunque, l'ex tronista di Uomini e donne ha informato i suoi followers sia che Claudia Dionigi non è incinta, come si vociferava da giorni, sia che la sua chiacchierata partecipazione al Grande Fratello Vip 4 è sempre più probabile.

Il 'Cobra' non sta per diventare papà: la precisazione su IG

Prima che scoppiasse la polemica sulle cose poco carine che ha detto sulla Sardegna, Lorenzo Riccardi era al centro del Gossip per un'inattesa notizia che alcuni siti avevano riportato: Claudia Dionigi potrebbe aspettare un bambino. Complici alcuni scatti apparsi su Instagram nei quali la romana si tocca la pancia, in rete ha cominciato ad impazzare la voce sulla sua presunta e precoce dolce attesa.

Ieri, rispondendo alle domande che gli hanno fatto i followers, è stato il "Cobra" in persona a smentire tutto in modo ironico: a chi gli ha chiesto se è vero che sta per diventare padre, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto "no", accompagnando il tutto con delle emoticon che ridono.

La coppia nata durante la scorsa stagione del Trono Classico, dunque, non sta per dare alla luce il frutto del loro amore: da quando si sono scelti a febbraio 2019, infatti, Lorenzo e Claudia sono inseparabili, tanto che sono andati a convivere quasi subito a Latina.

Lorenzo possibile concorrente del GF targato Signorini

Un'altra interessante domanda alla quale ha risposto ieri sera Riccardi è quella sulla sua chiacchieratissima partecipazione al Grande Fratello Vip 4: sono mesi, infatti, che Lorenzo viene accostato al reality che da novembre sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini.

Ad una fan che gli ha chiesto se è vero che entrerà nella Casa più spiata d'Italia, il "Cobra" ha risposto con un laconico "Si vedrà"; le possibilità che l'ex tronista varchi la soglia della porta rossa nel prossimo autunno, infatti, ad oggi sono molto alte.

Prima di avere qualche notizia in più sul probabile ritorno in televisione del pugliese, non possiamo non parlare della polemica che ha imperversato sul web nei giorni scorsi: Riccardi, infatti, è stato preso di mira da molti dopo aver criticato la Sardegna e i servizi che offre a chi ci va in vacanza.

"Se dovete partire, non venite qui. Fanno un problema per qualsiasi cosa", ha detto Lorenzo, scatenando la furente reazione sia degli abitanti dell'isola che di alcuni personaggi famosi (Luca Dorigo e Deianira Marzano, per esempio) che l'hanno attaccato sui social per la pubblicità negativa che ha fatto ad una delle mete preferite dai turisti.