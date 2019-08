La lamentela di Lorenzo Riccardi sulla problematica vacanza che sta trascorrendo in Sardegna, sta facendo molto discutere: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha usato Instagram per consigliare ai suoi fan di andare a rilassarsi altrove perché sull'isola fanno un problema per qualsiasi cosa. Dopo aver letto le proteste dei sardi sulla cattiva pubblicità che ha fatto alla loro terra, il ragazzo ha ridimensionato il suo pensiero sia in alcuni video che in un messaggio che è apparso nelle Stories.

Lorenzo nella polemica per le parole sulla Sardegna

Sono bastate poche frasi pronunciate col sorriso sulle labbra, a far finire Lorenzo Riccardi al centro di una polemica. Ieri pomeriggio, infatti, il ragazzo ha pubblicato dei video su Instagram nei quali si lamentava delle tante cose che gli sono state vietate nella città della Sardegna dove si trova attualmente con la fidanzata Claudia Dionigi.

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, si è sfogato dicendo: "Abbiamo scoperto che la Sardegna è un problema unico.

La mattina vai a fare colazione e alle 8:00 i cornetti sono già finiti, poi vai al mare e non c'è il parcheggio, non si trovano ombrelloni e l'acqua è sempre ghiacciata".

"Sembra di tuffarsi nell'Oceano, ci manca solo il Titanic e la vecchietta con la collana", ha scherzato il pugliese prima di dare ai fan un accorato consiglio.

Dopo aver definito una m.... il periodo di relax che si è concesso con la compagna sulla gettonatissima isola, il "Cobra" ha aggiunto: "Se dovete andare in vacanza, non venite in Sardegna quest'anno, perché c'è un problema per qualsiasi cosa".

La precisazione del 'Cobra' dopo le proteste dei sardi

Dopo aver letto i messaggi di proteste che soprattutto i sardi gli hanno mandato per la cattiva pubblicità che ha fatto alla loro terra, Lorenzo ha deciso di fare alcune importanti precisazioni sullo sfogo che ha avuto poche ore prima. In dei video che sono apparsi sul suo profilo Instagram, infatti, Riccardi ha detto: "A me piace tanto la Sardegna, infatti mi riferivo solo ai servizi".

"Probabilmente mi sono espresso male e la cosa sull'acqua ghiacciata era una battuta. Non prendete tutto alla lettera", ha concluso l'ex tronista di Uomini e Donne.

Insomma, le affermazioni che il "Cobra" ha fatto sull'isola frequentata da tantissimi Vip e soprattutto sui disagi ai quali starebbe andando incontro da quando ha iniziato la sua vacanza, hanno fatto storcere il naso a molti. Nella speranza che le puntualizzazioni che ha fatto siano bastate per placare gli animi degli abitanti della Sardegna, il compagno di Claudia Dionigi continua a godersi gli ultimi scampoli d'estate al mare, nell'attesa di avere informazioni sulla sua sempre più probabile partecipazione al Grande Fratello Vip 4.