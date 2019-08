È tempo di verità per l'ex tronista di Uomini e donne Lucas Peracchi, che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé soprattutto per la relazione sentimentale con la bellissima Mercedesz Henger, figlia dell'ex attrice a luci rosse Eva.

Una storia d'amore piuttosto tormentata, caratterizzata da continui alti e bassi. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal modello piacentino sui social network, pare che da poco si siano lasciati definitivamente. La decisione finale sarebbe stata proprio della Henger, anche se ci sono dei dettagli sui tempi della fine della relazione che non convincono i fan.

L'addio tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: è stata lei a lasciarlo

Diversi follower, già da un po' di tempo avevano notato che Lucas e Mercedesz non si mostravano più insieme su Instagram. Questa circostanza era stata avvertita come una sorta di "campanello d'allarme", un segnale che tra i due fidanzati le cose non stessero andando più nel verso giusto.

Nonostante ciò, qualche giorno fa la coppia era tornata a farsi vedere più unita che mai, felice e sorridente.

A questo punto si era pensato che tra i due giovani fosse tornato il sereno e che avessero ritrovato la stabilità e l'armonia di coppia. Ad esempio, nel commentare una foto postata dalla Henger sul suo profilo Instagram, Lucas aveva scritto una frase piuttosto eloquente, "Ti amo", e la ragazza gli aveva risposto ricambiando il sentimento verso di lui.

Poche ore fa, invece, per i fan di entrambi è arrivata una vera e propria doccia gelata proprio da parte di Lucas Peracchi.

Questi, infatti, rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram Stories, ha svelato che la sua storia d'amore con Mercedesz è giunta al capolinea.

I dubbi su Lucas e Mercedesz: fino a pochi giorni fa si dicevano 'ti amo' su Instagram

L'ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a precisare di essere stato lasciato dalla Henger da circa un mese. Quest'affermazione fin da subito ha fatto sorgere una serie di dubbi tra i fan.

In molti, infatti, hanno ricordato che appena pochi giorni fa i due si dichiaravano amore su Instagram, dunque ora non riescono a spiegarsi come tutto possa essere cambiato in così poco tempo.

Non sono mancate delle accuse da parte di chi ha gridato al "business", sostenendo che i due giovani stiano facendo di tutto per finire nuovamente al centro dell'attenzione mediatica. Di conseguenza, a questo punto è normale chiedersi quale sia la verità e se davvero la storia d'amore sia finita.

Dopo aver ascoltato la versione dei fatti del personal trainer di Piacenza, i fan attendono con trepidazione una reazione da parte della Henger, che fino a questo momento ha preferito non replicare alle affermazioni di Lucas.