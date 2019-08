Mara Venier continua ad essere una delle conduttrici più social del piccolo schermo. La padrona di casa di Domenica In si diverte a condividere con i suoi tantissimi fan, foto e video dei suoi momenti di vita famigliare anche se spesso non mancano le critiche e gli attacchi gratuiti. In questi ultimi giorni abbiamo visto che la 'zia Mara' ha condiviso su Instagram una foto che la vede in compagnia del suo grande amore Nicola Carraro.

Uno scatto che ha suscitato la reazione negativa di un utente il quale ha attaccato la conduttrice che di tutta risposta ha replicato mandandolo a quel paese senza pensarci su due volte.

L'attacco contro Mara Venier su Instagram e lei perde le staffe con l'utente maleducato

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che l'utente commentando la foto di Mara Venier in compagnia di Nicola Carraro, ha scritto che se il marito fosse stato povero, di sicuro lei non se lo sarebbe filato di striscio.

Un'accusa che ha fatto perdere le staffe alla padrona di casa di Domenica In, la quale di tutta risposta ha replicato mandando a quel paese l'utente in questione.

'Amore della zia, scusa ma ti devo mandare affa....' ha scritto la zia Mara sul suo profilo Instagram. Ma del resto questa non è la prima volta che la conduttrice veneta perde le staffe contro alcuni suoi haters che lasciano commenti poco carini sotto i suoi post.

In diverse interviste, infatti, la Venier ha ammesso che quando si trova di fronte a casi di persone maleducate non ci pensa due volte a bloccarli immediatamente.

Per fortuna, però, che i commenti negativi sotto questa foto che vede protagonista Mara in compagnia del suo grande amore Nicola, sono davvero molto pochi. Tante persone hanno fatto i complimenti alla coppia per la loro solidità e per il grande amore che trasmettono, anche se in questi giorni si sono 'separati' per motivi di lavoro.

Il ritorno di Mara Venier in tv, divisa tra Domenica In e La porta dei sogni

Nicola, infatti, come ha svelato Mara sui social, è rimasto ai Caraibi mentre lei è dovuta tornare a Roma, visto che tra poche settimane riprenderà in mano le redini di Domenica In su Rai 1. Dopo il grande successo della passata stagione, seguita da una media di oltre 2.6 milioni di spettatori a settimana, la Venier tornerà nuovamente in video la domenica pomeriggio e questo non sarà l'unico impegno televisivo che la vedrà protagonista nel corso della stagione.

Durante la presentazione dei prossimi palinsesti Rai, infatti, è stato svelato che la Venier tornerà in onda anche in prima serata con un nuovo people show dal titolo 'La porta dei sogni' che debutterà a metà dicembre e che avrà i sapori de Il treno dei desideri della Clerici.