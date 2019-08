La fiducia che Maria De Filippi ripone in Raffaella Mennoia sembra non essere stata affatto scalfita dalle infinite polemiche che ci sono state nelle scorse settimane: i paparazzi, infatti, hanno pizzicato le due in vacanza insieme ad Ansedonia, dove la conduttrice è di casa. Gli attacchi che Teresa Cilia e Mario Serpa hanno fatto alla redattrice di Uomini e donne, dunque, non hanno sortito alcun effetto su Maria, che ha addirittura invitato la sua collaboratrice sulla sua barca.

Maria crede alla Mennoia e va in vacanza con lei

Il comunicato ufficiale apparso sui profili social di Uomini e Donne, che portava anche la firma di Maria De Filippi, era un chiaro segnale sul pensiero che la conduttrice si è fatta del botta e risposta che c'è stato nei giorni scorsi tra una sua stretta collaboratrice e alcuni ex protagonisti del programma.

Ovviamente stiamo parlando degli attacchi che Teresa Cilia e Mario Serpa hanno fatto soprattutto a Raffaella Mennoia, che è stata accusata di avere un comportamento scorretto nella redazione del popolare dating-show.

"Rosiconi", così sono stati definiti i principali accusatori dell'autrice da parte di chi lavora a stretto contatto con lei tutto l'anno: anche la padrona di casa del dating-show ci ha tenuto a far sapere a tutto il pubblico che lei non crede a nulla di quello che è stato detto e scritto sulla sua "spalla".

A conferma di ciò, ci sono delle foto esclusive che il settimanale Gente ha pubblicato in queste ore: sul nuovo numero della rivista di Gossip, infatti, si vede la De Filippi rilassarsi in vacanza anche con la Mennoia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La romana, infatti, è stata paparazzata a bordo della barca sulla quale la conduttrice Mediaset trascorre gran parte della sua estate, soprattutto al largo di Ansedonia: a far compagnia alle due donne, c'era anche Gabriele, figlio adottivo di Maria e Maurizio Costanzo.

Il ritorno sui social di Raffaella

Dopo essere stata qualche giorno in vacanza con Maria, la Mennoia è volata a Miami per gli ultimi scampoli d'estate: è proprio nella città americana che ieri la redattrice ha deciso di registrare i video con i quali è riapparsa su Instagram dopo circa tre settimane d'assenza.

"Quello che è successo, mi ha portato a fare delle riflessioni su quanto siano usati male questi social. Ho ricevuto insulti gravissimi, che se avessi fatto una strage sarebbero stati meno cattivi. Questo tipo di commenti raccontano tanto di chi li scrive poco di chi li riceve. La verità rende liberi", ha fatto sapere la redattrice prima di informare il pubblico che tra pochi giorni volerà in Sardegna per cominciare a lavorare alla seconda edizione Vip di Temptation Island.