Serrato botta e risposta social tra due ex volti di Uomini e donne: Gianni Sperti ha attaccato Mario Serpa per il suo passato vicino a Lele Mora, quest'ultimo ha ribattuto tirando in ballo il suo matrimonio finito con Paola Barale. Continuano, dunque, le "guerre" a distanza tra alcuni protagonisti del dating-show e personaggi storici del cast: anche Raffaella Mennoia è tornata attiva su Instagram dopo quasi un mese d'assenza, dovuto agli attacchi che ha ricevuto soprattutto da parte di Teresa Cilia.

Gianni attacca Mario sul web

Da quando Mario Serpa ha deciso di puntare il dito contro la maggior parte dei membri della redazione di Uomini e Donne, sono ormai all'ordine del giorno le frecciatine che lancia e che riceve sui social network. Nella giornata di ieri, ad esempio, è stato Gianni Sperti a provocare l'ex opinionista con una Stories che è apparsa sul suo profilo Instagram.

Il pugliese ha condiviso con i suoi followers un articolo che titola: "Dal passato di Mario, un video del 2001 nel quale massaggia Lele Mora".

Questa stoccata che il collega di Tina Cipollari ha voluto rifilare al romano è immediatamente arrivata all'orecchio del diretto interessato, che ha risposto per le rime sempre tramite la rete.

Sull'account personale dell'ex di Claudio Sona, infatti, è stata caricata la risposta piccata che una fan ha inviato a Gianni su Twitter: "Ti avevano affidato un compito soltanto: infamare Mario. L'unica cosa che sei riuscito a trovare, è un video di 2 secondi risalente a 18 anni fa, già visto tra l'altro".

"Nemmeno una nota del preside oppure una multa in motorino?", chiede ironicamente una persona, trovando l'ampio consenso del criticato Serpa.

Mario Serpa tira in ballo le nozze finite con Paola Barale

È sotto ad un post che una pagina Instagram che si occupa di Gossip ha dedicato alla frecciatina lanciatagli da Gianni Sperti, che Mario Serpa ha dato il meglio di sé. Come riportano molti siti in queste ore, l'ex corteggiatore ha commentato l'attacco dell'opinionista con le seguenti pungenti parole: "Quell'articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio".

Il rapporto al quale fa riferimento il ragazzo, è ovviamente quello finito tempo fa tra il pugliese e Paola Barale, l'unica donna che l'ex ballerino ha sposato dopo una lunga relazione nata dietro le quinte di "Buona Domenica".

Nel momento in cui scriviamo, non ci risulta che il collega di Tina Cipollari abbia ancora controreplicato all'affondo di Mario, un affondo che ha coinvolto la sua vita privata, quello che lui cerca di custodire gelosamente e della quale parla pochissimo anche nelle interviste che rilascia sia in Tv che ai settimanali.