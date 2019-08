Temptation Island è finito e ormai i protagonisti del reality show sono tornati alla loro vita di tutti i giorni. Tra quelli particolarmente attivi su Instagram vi è Massimo Colantoni, il quale in queste ore ha postato una stories sul suo profilo ufficiale dove ha annunciato di essersi fatti un nuovo tatuaggio, che non è passato affatto inosservato e che è stato immediatamente bollato come 'trash' dal pubblico che ha avuto modo di vederlo in rete e sui social.

Il tatuaggio trash di Massimo Colantoni dedicato a Temptation Island

In un primo momento Massimo si era limitato a mostrare il suo nuovo tatuaggio su Instagram senza dare ulteriori spiegazioni ai fan, ma limitandosi a dire che era dedicato alla sua esperienza a Temptation Island. In serata, però, il ragazzo ha risposto alle varie domande che gli sono state fatte sui social dai vari utenti, comprese quelle sul tatuaggio, dicendo che quei numeri incisi sulla sua pelle in realtà sono le coordinate del resort di Temptation Island.

Un tatuaggio decisamente trash, come quelli che già in passato si erano fatti altri protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia, come nel caso della tentatrice Rita Cardinale che si fece incidere sulla pelle il logo del reality show. E poi ancora Teresa Langella, che successivamente vedemmo nelle vesti di tronista a Uomini e donne, si fece tatuare sul braccio sia la data d'inizio delle registrazioni di Temptation Island sia una palma.

Con le coordinate del villaggio, però, si può dire che Massimo abbia nettamente superato tutti gli altri concorrenti che hanno deciso di farsi un tatuaggio e la foto che ha postato sul suo profilo Instagram è già diventata virale in rete e sul web.

È finita tra Massimo e Ilaria dopo Temptation Island: lei ha cercato Javier

Un'esperienza che tuttavia non è stata particolarmente facile per il giovane Massimo, che ha partecipato a Temptation Island in coppia con la fidanzata Ilaria.

I due, al termine di questa avventura, hanno deciso di prendere due strade differenti e così si sono detti addio definitivamente.

Una scelta che è stata presa in primis dalla bella Ilaria, la quale ha ammesso di aver raggiunto delle nuove consapevolezze e soprattutto di aver capito di non essere più sicura di provare un sentimento per Massimo. E così la ragazza ha deciso di voltare pagina, così come ha confermato anche nella puntata speciale di Temptation Island un mese dopo.

Ilaria, infatti, non si è fatta problemi nel dire che una volta fuori dal villaggio ha cercato anche il tentatore Javier, con il quale aveva instaurato un bellissimo rapporto durante le tre settimane di registrazione del reality show.