È un periodo tutt'altro che semplice per Matteo Salvini, il quale sta facendo i conti non soltanto con la crisi di governo che lo ha portato fuori dalle 'stanze del potere' ma a quanto pare anche con un addio dal punto di vista sentimentale. Negli ultimi tempi, il leader della Lega faceva coppia fissa con la giovane fidanzata Francesca Verdini, ma, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine de Il Messaggero, il quale senza riportare la fonte certa della notizia, scrive che la relazione tra i due sarebbe giunta al capolinea e a prendere questa decisione sarebbe stata la bella Francesca.

Francesca Verdini, fidanzata con Matteo Salvini, lo avrebbe lasciato per un ex tentatore

Nel dettaglio, infatti, sulle pagine de Il Messaggero viene scritto che la storia d'amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini sarebbe giunta al capolinea dopo pochissimo tempo.

Il motivo? Il quotidiano, dice che su alcune pagine di gossip (non citate) si vocifera che la ragazza si sia invaghita di un altro uomo, noto al pubblico che segue le trasmissioni di Maria De Filippi.

Si vocifera, infatti, che Francesca Verdini si sia infatuata di Rodolfo Salemi, che in passato abbiamo visto nelle vesti di corteggiatore a Uomini e donne ma anche come tentatore durante il reality show Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Stando alle notizie riportate da Il Messaggero, tra Rodolfo e Francesca ci sarebbe una grande amicizia, la quale però nel corso degli ultimi tempi si sarebbe trasformata in qualcosa di più importante, tanto che Il Messaggero parla di infatuazione in corso tra i due, al punto che la Verdini avrebbe deciso di chiudere la relazione con il leader della Lega.

Un rumors che in queste ore sta prendendo quota sul web e sui social, anche se da parte di Salvini non sono arrivate ancora conferme ufficiali su questa rottura con la Verdini.

Stessa cosa anche da parte della giovane ragazza, che per il momento non ha proferito parola sulla notizia riportata su diverse testate.

Va detto, inoltre, che sempre in queste ore sulle pagine del sito web di Novella 2000 è stato riportato che la rottura tra Salvini e la Verdini sarebbe soltanto una fake news e che non ci sarebbe stata nessuna rottura tra i due.

La disfatta di Matteo Salvini al governo: il Movimento 5 stelle si allea con il PD

Vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e nel caso in cui dovesse arrivare la conferma definitiva, si tratterebbe dell'ennesimo smacco, nel giro di pochi giorni, per il leader della Lega, che ha dovuto fare i conti già con il 'tradimento' da parte del Movimento 5 stelle.

I grillini, infatti, dopo l'addio di Salvini al governo hanno stretto una nuova alleanza con il Partito Democratico, affidando il ruolo di Presidente del Consiglio al premier uscente, Giuseppe Conte, che ha dimostrato di non avere una grandissima stima nei confronti dell'ex vice-premier. Salvini, però, non si arrende e sui social invoca manifestazioni di piazza contro il nuovo governo, sperando nelle elezioni anticipate.