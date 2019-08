Compie oggi 4 agosto gli anni la Duchessa di Sussex Meghan Marke: 38 le candeline che spegnerà a corte assieme al marito Harry ed al figlio Archie, essendo nata il 4 agosto 1981 in California a Canoga Park a Los Angeles, dalla madre Doria Loyce Ragland, istruttrice di yoga e dal padre direttore della fotografia Thomas Wayne Markle. I genitori divorziarono quando aveva sei anni nel 1988 ma non rimase figlia unica avendo dalla parte paterna i due fratellastri Yvonne Samantha e Thomas Jr, nati dal matrimonio precedente del padre con Roslyn Loveless.

Gli auguri del Principe Harry

L'ANSA ha reso noto che sull'account pubblico di Instagram, creato dalla coppia "sussexroyal", il principe consorte con cui vive a Nottingham Cottage vicino a Kensigton Palace, le ha dedicato gli auguri di compleanno, decisamente romantici: "Buon compleanno alla mia meravigliosa moglie. Grazie per esserti unita a me in questa avventura! Con amore, H". La dedica era seguita dalla foto della Duchessa mentre trascorreva insieme al marito un viaggio in Australia: Meghan per l'occasione indossava un abito color celeste pastello.

Dall'account Instagram "kensingtonroyal" ha ricevuto invece gli auguri da parte dei cognati Kate e William assieme ad una foto natalizia di loro insieme al principe Carlo, scattata a Sandringham.

I desideri della Duchessa di Sussex

Quando nel 2014 compì 33 anni non aveva ancora sposato Harry ed era conosciuta come l'attrice di Suits, la serie televisiva dei 2011 della USA Network, in cui interpretava Rachel Zane, un'assistente legale: in un'intervista a Elle UK disse che come regalo avrebbe desiderato che le persone fossero gentili con se stesse e l'unica cosa che si augurava era di essere felice "Non voglio solo scegliere la felicità, ma sentirmi tale sul serio".

Inoltre aggiunse che avrebbe sperato che la gente non continuasse a fare pettegolezzi e che ognuno provasse ad osare di più, come l'assaggio di un cibo nuovo o offrissero un caffè come segno di affetto verso chi amano.

Due anni dopo nel blog intitolato "The Tig" spiegava che la mamma Doria Loyce Ragland le aveva insegnato che il giorno del compleanno è da considerare come il giorno di Capodanno di ognuno, in cui si può cogliere l'occasione per stilare la lista delle cose che si desiderano progettare nel corso dell'anno: la Duchessa aveva quindi scritto che desiderava ricevere fonti di ispirazione e divertimento, oltre ad occasioni per crescere.

Chissà se tra i suoi desideri vi era proprio quello di sposarsi, cosa che si è realizzata due anni dopo, il 19 Maggio 2018 nel Castello di Windsor nella Cappella di San Giorgio, con il principe Harry d'Inghilterra da cui ha avuto il 06 maggio 2019 il loro primo figlio Archie Harrison.