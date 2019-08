Lo scontro social che vede protagoniste Teresa Cilia e Raffaella Mennoia prosegue senza sosta. In queste ore le due donne se ne sono dette di tutti i colori tramite le loro pagine Instagram e sembrerebbe che la 'guerra mediatica' non sia ancora finita. Teresa ha ammesso di voler svuotare definitivamente il sacco su quello che sarebbe successo ai tempi della sua partecipazione al programma e lo ha fatto puntando il dito in primis contro la Mennoia, che ha definito una donna che vive di minacce nei confronti degli altri.

Come se non bastasse in queste ore ha sganciato dei sospetti anche sulla love story tra la Mennoia e Jack Vanore, ex tronista del programma sentimentale di Canale 5.

Le accuse di Teresa Cilia sulla storia d'amore tra Raffaella Mennoia e Jack Vanore

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel suo duro sfogo social Teresa Cilia ha dichiarato che la Mennoia chiederebbe sincerità ai protagonisti di Uomini e donne che si mettono in gioco sul trono, ma come si può pretendere che una persona che partecipi al programma sia sincera, se non si da il buon esempio?

Ed è a quel punto che la Cilia ha sganciato una nuova bomba sull'autrice di Uomini e donne, tirando in ballo la sua storia d'amore con Jack Vanore. I due si conobbero dopo che Jack venne 'arruolato' come tronista del programma pomeridiano di Canale 5. Una storia durata diverso tempo, fin quando non scelsero di dirsi addio e ad oggi sono rimasti in buoni rapporti, come testimonia il fatto che Jack è uno degli opinionisti delle puntate di Uomini e donne trono classico.

Ebbene Teresa, parlando di questa storia d'amore tra Jack e la Mennoia, ha dichiarato che all'epoca del trono, tra un'esterna e l'altra, c'era sempre Raffaella. 'C'era anche lei di mezzo, di nascosto', ha detto la Cilia nel suo duro sfogo postato in queste ore su Instagram, aggiungendo che queste cose la Mennoia le farebbe di nascosto e soprattutto in maniera tale che nessuno le sappia.

Karina Cascella difende la Mennoia e attacca Teresa

Un'accusa che ovviamente non è passata inosservata e suona decisamente molto grave, perché nel caso in cui ciò corrispondesse per davvero alla realtà dei fatti, finirebbe per innalzare un super polverone su Uomini e donne.

Cosa succederà a questo punto?

Dopo l'ennesima bomba sganciata dalla Cilia, l'autrice del programma di Canale 5 non ha ancora replicato a questa accusa, ma non si esclude che nelle prossime ore possa far chiarezza anche su quella che è stata la sua storia d'amore con Jack Vanore.

Intanto a favore di Raffaella si è schierata Karina Cascella, la quale ha accusato la Cilia di essere una persona ingrata e poco riconoscente.