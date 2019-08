Nilufar Addati è una delle ex troniste del programma televisivo Uomini e donne. La ragazza è stata fidanzata con il corteggiatore Giordano Mazzocchi ed i due hanno anche partecipato a Temptation Island, uscendo insieme dal reality. Purtroppo però, la loro relazione non è durata molto a lungo, lasciando molto dispiaciuti i tanti fan della coppia. Fino ad oggi, la ragazza non è mai stata avvistata con un nuovo amore.

I fan però, non hanno potuto far a meno di notare un certo interesse di quest'ultima verso Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Tersa Langella. Il ragazzo non è stata la scelta della napoletana, al contrario di quanti tutti pensavo e molti hanno richiesto di poterlo vedere sul trono. Alcune ore fa, Nilufar ha postato un video dove ha additato proprio Moriconi come il suo ragazzo.

Gossip Uomini e Donne, Nilufar Addati e il video che insospettisce i seguaci

In molti sono i telespettatori di Uomini e Donne che hanno amato il percorso di Antonio all'interno del programma.

La sua delusione dopo la non scelta da parte di Teresa è stata papabile a tutto il pubblico. Sembra però, che il ragazzo non abbia ancora trovato l'amore nonostante siano trascorsi diversi mesi. Alcune settimane fa, sul web si vociferava di un possibile flirt con Valeria Bigella, ex protagonista di Temptation Island. La diretta interessata ha però negato subito il tutto.

I fan più 'accaniti' del talk, non hanno potuto far a meno di non notare una storia pubblicata su Instagram dalla bella Nilufar. La ragazza è attualmente in vacanza a Formentera e attraverso un video pubblicato sui social si è mostrata in compagnia di Moriconi.

All'interno del filmato, la donna dice di aver incontrato il suo fidanzato e di non sapere che questa fosse una vacanza di coppia. Infine, l'ex tronista di U&D ha sottolineato la bellezza del ragazzo. Successivamente sono stati molti i seguaci di entrambi gli influencer che hanno creduto che tra i due possa nascere del tenero.

U&D, Antonio Moriconi quotato dal pubblico come nuovo tronista del programma

Tantissimi sono i telespettatori del programma che, fin dal "triste" epilogo del percorso di Antonio all'interno di Uomini e Donne, hanno sperato e chiesto alla redazione attraverso i social di vederlo sulla sedia rossa per farlo riscattare dalla delusione subita.

Per il momento però, non c'è nessuna indiscrezione su chi siano i nuovi tronisti della nuova stagione del talk che prenderà nuovamente il via a settembre. In tanti sperano però, che la produzione del programma possa prendere in considerazione le richieste del pubblico da casa sui nuovi tronisti. Per saperne di più non resta dunque che attendere ancora qualche settimana.