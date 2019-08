Il riavvicinamento tra paola di benedetto e Federico Rossi è sempre più concreto: dopo essere stati paparazzati a Ibiza in teneri atteggiamenti, i due protagonisti del Gossip di questo periodo hanno fatto perdere le loro tracce. Stando a quello che si vocifera in rete, l'influencer non sarebbe ben vista da un folto gruppo di fan del cantante; anche per questo motivo, pare che in questi giorni la coppia stia vivendo una romantica vacanza in montagna lontano da occhi indiscreti.

Paola e Fede ci stanno riprovando: dopo Ibiza, fuga in montagna

Dopo essere stati sorpresi a Ibiza in atteggiamenti affettuosi, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno deciso di tenere un profilo basso una volta rientrati in Italia. Il video che una fan ha girato in discoteca, nel quale i due si abbracciavano e baciavano, è stato la conferma definitiva alle voci che circolano da mesi sul loro conto: i ragazzi, dopo la rottura di un paio di mesi fa, hanno scelto di riprovarci.

Quando il gossip sembrava essersi placato su questa coppia, ecco arrivare degli indizi di una nuova fuga romantica: come racconta "Vicolo delle News", infatti, pare che in questo momento il cantante e l'influencer si trovino in una località di montagna soli soletti.

Sebbene il componente del duo Benji&Fede non pubblichi nulla sui social da giorni, sono bastate le foto e le Stories che sta condividendo "Madre Natura" a far pensare che i due siano insieme e che si stiano godendo un periodo di relax lontano da occhi indiscreti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Sono tanti, infatti, gli scatti che Paola sta postando sul suo account Instagram che le ha fatto qualcuno che non si mostra mai: gli appassionati di cronaca rosa, sono certi che dietro all'obiettivo ci sia il riservato Rossi.

La Di Benedetto non piace a molte sostenitrici del fidanzato

La decisione di Paola e Federico di non rendere pubblico il loro palese riavvicinamento, potrebbe derivare da un'avversione che alcune fan del ragazzo hanno nei confronti dell'influencer.

Sui social network, infatti, circola da giorni un messaggio nel quale alcune sostenitrici di Rossi parlano male della Di Benedetto e della cattiva influenza che, secondo loro, avrebbe sul cantante.

Il parere che condividono alcune, dunque, è che l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi stia spingendo il compagno a rendersi protagonista del gossip, cosa che lui ha sempre mal sopportato.

Già quando i paparazzi beccarono per la prima volta i due in atteggiamenti affettuosi, delle fan di Fede si dissero fortemente contrarie a questa storia d'amore.

Il fatto che Paola sia stata silenziosamente affianco all'artista per più di un anno, sembrava aver fatto cambiare idea anche alle più critiche; gli ultimi avvenimenti, però, hanno fatto tornare a galla l'astio che un gruppo di sostenitrici di Rossi prova ancora per la sua bella fidanzata.