Proprio nel giorno in cui il settimanale "Chi" ha raccontato di ben tre serate che paola di benedetto ha condiviso con Andrea Damante a Ibiza, dal web arriva la prova che il suo cuore batte ancora per Federico Rossi. Come dimostrano alcuni scatti che i curiosi hanno inviato al blog "Isa&Chia", oggi l'influencer era a pranzo con il cantante: chi ha avvistato la coppia, inoltre, sostiene che tra loro ci siano stati parecchi baci ed effusioni in pubblico. La vicinanza di "Madre Natura" all'ex di Giulia De Lellis, dunque, non è dettata altro che da un'amicizia nata tra loro nelle ultime settimane.

Paola ritrova Fede a Ibiza: pranzo a due dopo le chiacchiere

La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi sembra tutt'altro che finita: dopo che le riviste di Gossip hanno provato ad accostare la ragazza ad Andrea Damante, lei stessa ha voluto dimostrare che nella sua vita c'è spazio ancora soltanto per il cantante.

Con dimostra una segnalazione che è arrivata al blog "Isa&Chia" oggi, mercoledì 21 agosto, la bella influencer ha pranzato con l'ex fidanzato in un noto ristorante di Ibiza. Gli scatti che i curiosi hanno fatto di nascosto alla coppia, confermano che i due erano da soli e che tra loro c'è ancora tanta complicità.

La persona che ha incontrato i ragazzi in Spagna, sostiene anche che si siano scambiati molte effusioni mentre erano seduti a tavola, ma a provare questa indiscrezione al momento non ci sono né foto né video.

Il web smentisce 'Chi': nessun flirt tra Paola e Damante

La notizia dell'avvistamento della Di Benedetto con Fede a Ibiza, arriva proprio nel giorno in cui la rivista "Chi" ha alimentato un gossip che circola da qualche settimana: quello sulla simpatia che sarebbe nata sulla "isla" tra la giovane e Andrea Damante.

Sulle pagine del giornate diretto da Alfonso Signorini, infatti, oggi si legge che il dj siciliano avrebbe invitato la bella Paola al suo tavolo (dove c'erano anche Chiara Ferragni e Fedez) qualche sera fa, ovvero quando sono stati visti molti vicini all'Ushuaia.

Quando sul web ha cominciato a serpeggiare l'indiscrezione sul presunto flirt in corso tra l'ex Madre Natura e il tronista, ecco arrivare la segnalazione di una fan che smentisce tutto e informa i curiosi che la ragazza sta trascorrendo le sue vacanze al mare con Rossi, non con Damante.

Insomma, il riavvicinamento tra Paola e Federico si fa sempre più concreto: dopo essere stati paparazzati a cena insieme in Italia (la seconda volta nella città di lei, Vicenza), poche ore fa i due ex fidanzati sono tornati a farsi vedere uno accanto all'altro a Ibiza, la località dove l'influencer sta trascorrendo la sua estate, prima con l'amica Sara Daniele ed ora anche con il suo Fede.