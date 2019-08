Tra paola di benedetto e Federico Rossi sembra essere tornato il sereno: dopo essersi lasciati improvvisamente poco più di un mese fa, oggi i due tornano a farsi vedere insieme in atteggiamenti intimi a Ibiza. Rientrato forse anticipatamente da Los Angeles dopo aver letto di un avvicinamento tra la sua ex e Andrea Damante, il cantante si dice abbia ottenuto la seconda chance che tanto agognava: ieri sera, infatti, i ragazzi sono stati avvistati mentre si abbracciavano e baciavano alla discoteca Amnesia.

Paola perdona Federico: affettuosità a Ibiza dopo l'addio

Dopo una separazione durata poco più di un mese, Paola Di Benedetto e Federico Rossi sembrerebbero essere tornati insieme: questo almeno è quello che si evince dalle immagini che arrivano direttamente da Ibiza, dove i due ragazzi sono in vacanza. Sono circa 24 ore, infatti, che sul web non si parla d'altro: il componente del duo Benji&Fede è rientrato dall'America ed ha preso immediatamente un volo per la "isla", dove ha riabbracciato la donna con la quale ha fatto coppia per un annetto fino ai primi di luglio.

I malpensanti hanno ipotizzato che il giovane abbia lasciato Los Angeles in anticipo dopo aver letto le notizie che volevano la sua amata sempre più vicina ad Andrea Damante: il settimanale "Chi", in particolare, ha raccontato di tre serate che l'influencer e il dj avrebbero condiviso in Spagna, soprattutto in discoteca. Forse temendo di perdere Paola, Fede ha preso un aereo e l'ha raggiunta al mare: l'ex coppia è stata paparazzata prima a pranzo in un noto ristorante delle Baleari e poi all'Amnesia, dove non si sono risparmiati nello scambiarsi baci e calorosi abbracci davanti a tutti.

La seconda possibilità che l'artista ha chiesto alla Di Benedetto tramite canzoni inedite e frasi romantiche postate sui social, dunque, sembra essere arrivata: oggi, infatti, i piccioncini appaiono uniti ed affiatati come non li si vedeva da tempo.

Emma Muscat e Andrea Damante 'terzi incomodi'

A rompere l'idillio che andava avanti da più di un anno tra Paola e Fede si dice sia stato un tradimento di lui: le riviste di Gossip, infatti, per settimane hanno raccontato di un incontro passionale che ci sarebbe stato tra Rossi ed Emma Muscat a Malta, il tutto ovviamente all'oscuro della Di Benedetto.

Quando quest'ultima ha avuto conferma dalla viva voce dell'ex allieva di Amici di quello che è successo, avrebbe troncato immediatamente il rapporto con il fidanzato.

Mentre Federico provava a riconquistarla con dediche musicali e frasi ad affetto apparse su Instagram, l'influencer ha deciso di godersi l'estate con le amiche Sara Daniele e Aurora Ramazzotti. A Ibiza, dove è volata con la figlia dell'indimenticabile Pino qualche giorno fa, l'ex "Madre Natura" si è imbattuta più volte in Andrea Damante: molti siti, infatti, hanno ipotizzato che ci fosse un flirt tra i due bellissimi (entrambi tornati single da poco), ma il ritorno di Rossi nella vita di Paola sembra aver spento sul nascere tutte le chiacchiere.