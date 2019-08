Tra poche settimane prenderà il via la seconda edizione di Temptation Island Vip, guidata questa volta da Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset di Simona Ventura. Tra le possibili coppie si vociferava esserci anche il figlio di Alba Parietti Francesco Oppini insieme alla Fidanzata Cristina Tomasini, ma Alba Parietti smentisce.

Alba Parietti smentisce la partecipazione a Temptation del figlio

Nella giornata di oggi 6 agosto sulla pagina Instagram ufficiale di Alba Parietti è apparso un nuovo post: la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza una volta per tutte sulla possibile partecipazione al docu-reality di Canale5 in versione Vip del figlio Francesco Oppini e della Fidanzata Cristina Tomasini.

La Parietti ha voluto quindi smentire la notizia, data quasi per certa, secondo cui il figlio e la sua compagna sarebbero tra i protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip parlando innanzitutto della riservatezza della coppia e del loro desiderio di vivere la loro vita lontano dalle telecamere. Alba Parietti ha raccontato che molti siti alludevano ad incontri e provini fatti con la produzione del programma, ma questo non corrisponde alla verità, perché subito dopo essere stati contattati dalla redazione, i due hanno immediatamente dichiarato di essere interessati a prendere parte alla trasmissione, sebbene la seguano e ne siano ammiratori.

Il motivo di questo mancato interesse è da ricercare, rivela la Parietti, nella riservatezza della coppia, che mira a mantenere la propria relazione "blindata" e lontana da occhi indiscreti. Inoltre i due non vogliono in alcun modo mettere a rischio il loro amore entrando nel villaggio delle tentazioni. Alba Parietti ha parlato poi della serietà del figlio e della fidanzata, entrambi grandi lavoratori: Francesco Oppini si occupa della vendita di auto e coltiva la passione per il calcio, commentando le partite a La7 Gold, mentre la fidanzata Cristina Tomasini lavora tutto il giorno, senza ambire a raggiungere la popolarità e la notorietà.

Infine, la Parietti ha confessato di essere d'accordo con i due giovani e di essere molto fiera di loro, ha infatti dichiarato: "A loro non interessa denaro, esibizionismo e mettere a repentaglio per vana gloria la loro importantissima storia d'amore".

Temptation Island Vip: le altre possibili coppie

Se da un lato Alba Parietti ha smentito categoricamente la partecipazione del figlio Francesco Oppini e della fidanzata a Temptation Island Vip, dall'altro cominciano a farsi i nomi di altre possibili coppie che parteciperanno alla trasmissione in onda da settembre.

Già da diversi giorni la prima coppia ad essere data per certa è quella formata da Natalie Caldonazzo e dal fidanzato Andrea Ippoliti, ma al loro fianco si vocifera insistentemente che potrebbe esserci la coppia composta da Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, il quale già aveva partecipato in passato alla versione 'nip' del programma in compagnia della sua ex fidanzata Selvaggia Roma e anche alla versione vip in qualità di tentatore delle ragazze fidanzate, ruolo ricoperto in passato anche dalla sua attuale fidanzata.

Altre possibili coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti nel programma di Canale 5 potrebbero essere Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, che si sono innamorati alcuni mesi fa all'interno dell'Isola dei Famosi, e infine Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, ex fidanzato di Valentina Vignali.