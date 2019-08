Negli ultimi giorni Salmo e Luché hanno dato vita a uno scontro mediatico che sta letteralmente monopolizzando le cronache del Rap web, coinvolgendo secondariamente altri noti attori del rap game come Gué Pequeno, Fedez e Inoki. Salmo e Luché si sono reciprocamente insultati e presi in giro, entrambi hanno dichiarato di non avere alcuna stima artistica nei confronti della controparte, nonché di non conoscerne il repertorio.

La foto di Salmo e Luché diventa virale sui social

Nelle ultime ore, però, una vecchia foto del 2016, che immortala i due artisti insieme in un clima di apparente cordialità, sta suscitando clamore tra gli appassionati di hip hop, tanto che qualcuno è arrivato addirittura ad azzardare l'ipotesi – a dir poco improbabile e al momento priva di alcun fondamento concreto – che la rissa mediatica altro non sia che una finzione.

L'immagine è stata ricaricata da numerosi network online che quotidianamente seguono le gesta, le nuove uscite e sempre più spesso i litigi dei protagonisti del rap italiano, ottenendo ottimi risultati a livello di engagement.

Il post originale del 3 dicembre 2016

Ciò di cui ancora molti non sono a conoscenza è la provenienza della foto. L'immagine è stata estrapolata da un post di Luché del 2016, in cui il rapper campano aveva speso parole tutt'altro che critiche nei confronti dell'uomo che qualche ora fa ha più volte insultato, dopo averlo ampiamente screditato sul piano musicale.

Il post risale al 3 dicembre 2016, in quella data Luché, il suo manager e Salmo avrebbero cenato insieme – almeno stando a quanto riferito dall'autore di "Potere" – in un clima amichevole. Leggendo il resoconto della serata nessuno, o quasi, avrebbe potuto presagire le evoluzioni degli ultimi giorni, per questo alcuni dei supporter di Salmo, che hanno individuato il contenuto sulla pagina di Luché, hanno iniziato a commentare la fotografia con frasi come: "Ma non avevi detto che della musica di Salmo non sapevi niente?".

Luché su Salmo nel 2016: 'Anche se diversi siamo molto simili'

Questo il resoconto della serata fatto da Luché nel dicembre del 2016: "Chiumms9 (Enzo Chiummariello, amico e tour manager di Luché) ci invita a cena assieme a Salmo e li raggiungiamo per le 22:00. Ordiniamo tantissime cose, tanto che lasciamo almeno due chili di pasta. Parliamo di musica e di scelte difficili sul business. Mi ha fatto piacere conoscere la persona che è Mauri - Luché si riferisce a Salmo, il cui vero nome è Maurizio Pisciottu - anche se diversi, siamo molto simili.

Una persona semplice con una grandissima passione per la musica. È bello vedere due artisti rispettarsi nelle loro diversità. Restiamo fino all'una passata[...]. Ci spariamo un gran selfie e ci salutiamo".