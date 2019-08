È un botta e risposta serrato quello che sta andando in scena su Instagram in questi ultimi giorni: alcuni ex protagonisti di Uomini e donne, infatti, hanno deciso di scagliarsi verbalmente contro la redazione del programma, portando a galla quella che sarebbe la loro verità.

Dopo il duro sfogo di Mario Serpa contro Raffaella Mennoia ed altri autori del dating-show, anche Alex Migliorini e Claudio Merangolo si sono esposti per denunciare quelle che, a loro parere, sarebbero le bugie che si celano nel backstage.

La collaboratrice di Maria De Filippi, però, qualche ora fa ha pubblicato una Instagram Stories che sembra una frecciatina neppure troppo velata a chi di recente ha attaccato lei e le persone con le quali lavora, parlando in sintesi di "vigliacchi" che si aggirano sui social network.

Ex protagonisti del Trono Gay contro la redazione

Sembra esserci in atto una vera e propria "guerra a distanza" tra alcuni ex volti di Uomini e Donne e la redazione: dopo la pubblicazione di una foto che mostrava un autore in vacanza accanto a Claudio Sona, tre ex protagonisti del Trono Gay hanno ritenuto opportuno puntare il dito contro chi lavora dietro le quinte della trasmissione.

Il primo a scagliarsi contro una parte dei redattori su Instagram è stato Mario Serpa: il 33enne di Anzio, che ha avuto una breve relazione con Claudio, ha catturato le attenzioni degli appassionati di gossip con la seguente affermazione: "Questo conferma lo schifo che c'è sempre stato e continua ad esserci dietro a tutto".

Dopo aver letto un commento nel quale Raffaella Mennoia sosteneva che Sona avesse già ampiamente dimostrato di non aver avuto una relazione mentre cercava l'amore in Tv, l'ex opinionista del Trono Classico ha sbottato: "Carissima, non credo che tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie. In nome della verità - ha proseguito Mario - sarebbe meglio tacere o lasciar esporre solo i diretti interessati.

Tutti sappiamo cosa è davvero successo".

A sposare il pensiero di Serpa sono stati altri due ex personaggi del secondo Trono Gay: Alex Migliorini e Claudio Merangolo. Il primo ha condiviso sul suo account lo sfogo dell'ex di Claudio, e l'ha virtualmente applaudito per aver avuto il coraggio di mettersi contro l'intera redazione pur di portare avanti la verità; il secondo, invece, ha pubblicato il seguente messaggio: "Con il tempo si scopre tutto, le bugie nascoste e i protagonisti di U&D più falsi".

La replica di Raffaella agli attacchi di questi giorni

Dopo aver letto i vari sfoghi contro la redazione di questi ex protagonisti del dating-show, Raffaella Mennoia ha deciso di pubblicare una breve, ma significativa frase che potrebbe rappresentare la sua replica a quanto accaduto di recente. La redattrice, infatti, poche ore fa ha postato questo messaggio nelle sue Instagram Stories: "I social sono pieni di vigliacchi".

La 45enne romana, dunque, con questo suo intervento probabilmente ha voluto far sapere di non aver gradito affatto gli attacchi portati avanti da coloro che fino a poco tempo fa facevano parte integrante di Uomini e Donne: ricordiamo, ad esempio, che Mario Serpa ha fatto parte della schiera di opinionisti del Trono Classico fino al mese di maggio, ovvero quando si è conclusa la stagione 2018/2019 del programma di Maria De Filippi.